Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: "Un derrame"

La capocómica se ausentó a su trabajo como conductora de televisión y Pampito, su compañero de programa, habló de la dura noche que atravesó Carmen.

Carmen Barbieri no fue a conducir Mañanísima (Ciudad Magazine) y Pampito, su compañero de programa, reveló la dura noche que pasó la capocómica. "Pensó que le estaba dando un derrame", admitió, ante la cara de preocupación de Flor de la V.

Al aire de Intrusos (América TV) Pampito puso a Flor de la V y el equipo al tanto del estado de Carmen y explicó: "Pensamos que hoy iba a volver (al programa) pero decidió tomarse un día más. Ayer hablé con ella y me contó que fue una ambulancia a su casa, no fue una pavada sino un tema bastante duro. Ella pensó que le estaba dando un derrame porque no podía hablar y no se podía parar, llamó a su secretaría para que fuera a su casa a asistirla y cuando fue el médico a revisarla, tenía la presión muy baja".

"Ella está tomando unos calmantes porque se lesionó uno de los brazos y Carmen no para, no quiere tomarse vacaciones", agregó el panelista. En ese momento, Karina Iavícoli lo interrumpió para preguntarle: "¿Tiene que ver con las deudas que dejó Santiago Bal? Siempre me quedó grabado todo ese laburo que agarró para pagarle a la AFIP".

Firme, Pampito señaló: "Esa deuda ya la terminó pero luego tomó otra deuda, para otra cosa, y ahora está pagándola. Ella hace muchos shows los fines de semana, es muy laburante y dice que no puede parar". Por último, el también compañero de Estefi Berardi en Mañanísima, indicó: "Cuando termine de pagar esta deuda ella quiere empezar a juntar dinero para el día que se jubile".

El mensaje de audio de Carmen Barbieri sobre su mala noche

Minutos después, Pampito anunció que tenía un audio de WhatsApp de Carrmen y se dispuso a reproducirlo, para escucharla hablar sobre su cuadro: "Me sentía con temblor, con chuchos de frío, por eso llamé a la ambulancia. Vino el doctor, me atendió y me dijo que estaba tomando calmantes muy fuertes para el dolor de mi brazo y eso pudo haber hecho una intoxicación en mi panza. Hay que tener mucho cuidado con los calmantes".