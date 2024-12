Para Melconian, Milei debería resolver el atraso cambiario: "Prefiero que a la inflación le cueste bajar"

El economista Carlos Melconian, uno de los más escuchados en la city porteña, cuestionó el rumbo económico de la administración Milei. En pocas palabras, lo calificó de inconsistente.

“Cuando vienen estos programas que intentan modificar la situación preexistente buscando reformas de fondo que en la Argentina tienen la intención de libre mercado, el tipo de cambio, apertura económica, se genera una postura de que vienen contra mí. Este programa no está eximido de eso, de esa postura y de esos actores. Después tenemos que ir a los bifes de dónde estamos y qué es lo que se hace. Este tipo de cambio no es un tipo de cambio al que le sobre mucho, tampoco real”, sostuvo el economista en declaraciones radiales.

Melconian apuntó contra el atraso del tipo de cambio pero también advirtió que se necesitan medidas estructurales. “Argentina ha demostrado que tocar la moneda no mejora la competitividad porque es un alivio transitorio que después se lo lleva la inflación. A este dólar no le sobra nada, está justito”, detalló y advirtió sobre los discursos centrados en la inflación, sin plan de estabilización complementarios.

“Prefiero que a la inflación le cueste bajar y vos puedas decirle a la sociedad argentina que estamos acomodando el quilombo que nos dejaron, pero va a venir un plan de estabilización. Este Gobierno recibió un quilombo marca cañón en términos de los precios relativos. Se sigue necesitando un plan de estabilización”, concluyó.

Industriales al rojo vivo

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Martin Rappallini, volvió a cuestionar la política anti industrial del Gobierno nacional. “Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir. El empresario industrial ha hecho un gran esfuerzo este año con una caída importante de ventas para sostener el empleo, pagar los impuestos. Merecemos respeto, como mínimo”, manifestó Rappallini.

“El presidente está diciendo que él quiere que el motor de la Argentina sea el sector privado y nosotros entendemos que somos una parte importante del sector privado. Somos nosotros, es con nosotros. Tenemos muchas distorsiones acumuladas en la Argentina y esto genera un sobrecosto en las cadenas productivas. Los últimos meses ha habido una devaluación de dólar y una inflación que ha subido. Tenemos que ver cómo sigue el próximo año, esperemos que esté estable. Hay que trabajar sobre la competitividad interna”, concluyó el vicepresidente de la UIA.