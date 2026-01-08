Sorpresa en el folklore por la confesión íntima de Franco Colapinto: "La Sole"

Sorpresa en el folklore por la confesión íntima de Franco Colapinto.

Franco Colapinto habló de sus gustos musicales y le dedicó un tierno comentario a la folklorista Soledad Pastorutti. "Me trae esos recuerdos de momentos lindos", rememoró al hablar de "La Sole" y lo que le producen sus canciones.

Entrevistado por Rolling Stone, el piloto de F1 Franco Colapinto reveló que escucha música para bajar la presión: “Escucho mucha música, pero especialmente cuando corro esos fines de semana que tengo muchas cosas en la cabeza, me ayuda a distraerme un poquito, a sacar el foco de las preocupaciones y ponerlo un poco en la música. Me ayuda". "Creo que desde que empecé a correr, si hay algo que llevo siempre a todas las carreras son los auriculares", sumó.

Luego de confesar que su Wrapped de Spotify le dio "que tiene 74 años", Franco Colapinto reveló que escucha "muchas cosas viejas" y reveló que entre sus gustos musicales se encuentran las bandas Airbag, Babasónicos y Soda Stereo.

El recuerdo de Colapinto al hablar de La Sole

Además, se retrotrajo a su infancia cuando mencionó las canciones de la folklorista Soledad Pastorutti: "Cuando estoy solo prefiero escuchar esas canciones que uno no tiene tan... Que no escuchabas tanto de chiquito. La Sole, por ejemplo. Me trae esos recuerdos, de ir en el auto e ir con algún disco en la camioneta. Y son momentos lindos y me acuerdo de las canciones porque te quedan muchas cosas de cuando eras chiquitito y son al final recuerdos que te va trayendo la música, que es para mí bastante especial".