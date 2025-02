"Me da miedo": Damián Betular no anduvo con vueltas y dijo lo que todos piensan de Milei

Damián Betular habló de Javier Milei en Olga.

Damián Betular es de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo y desde que se incorporó a Olga potenció su imagen positiva en este ambiente alejado de los realitys televisivos ligados a la gastronomía. Es por eso que lo que dijo en las últimas horas causó todo tipo de reacciones, ya que decidió exponer lo que piensa del presidente Javier Milei en el marco de la polémica decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la mañana del jueves 6 de febrero, se llevó adelante una nueva emisión de Sería Increíble encabezado por Nati Jota, Eial Moldavsky, Homero Pettinato y Damián Betular, quien se sumó hace pocos días luego de haber abandonado el programa por motivos laborales. Si bien el tono del ciclo suele ser descontracturado, en esta oportunidad debatieron acerca de la decisión de Milei de retirar a Argentina de la OMS con la invitación del periodista político Iván Schargrodsky al panel.

"¿Esto nos pide Donald Trump? ¿Él busca una esfera de influencia donde le importa de alguna manera? ¿O solo somos una especie de chupada de medias?", se preguntó Pettinato. Allí fue cuando Betular tomó la palabra y consideró que esto le da "hasta miedo y gracia". Y profundizó: "¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Creemos que somos tan importantes para Estados Unidos?".

El pastelero cuestionó a Milei por esta serie de decisiones en sintonía con el gobierno norteamericano, atravesado por la reciente asunción de Donald Trump, y continuó: "Para mi no somos tan importantes como nosotros creemos. O como este señor cree, mejor dicho". Además, recordó que Trump "ya lo dijo veinte veces, Latinoamérica dijo que no le importa, habla mal de nosotros", y con un tono de resignación, lanzó: "¿Para qué el presidente hace esto?".

Betular cuestionó las decisiones del gobierno de Javier Milei.

Fuerte cuestionamiento de Luis Brandoni a Javier Milei: "Cometemos un error"

El reconocido actor Luis Brandoni brindó una nota en la cual se refirió al presidente Javier Milei y, si bien manifestó su apoyo a algunas cosas en particular, también cuestionó algunas actitudes del mandatario libertario.

En diálogo con LN+, el también militante y exdiputado radical puso el foco en la polémica que surgió tras los dichos de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Los dichos del Presidente, entre otras cosas, provocaron la masiva marcha del último fin de semana en todo el país.

"Creo que estamos en un período de transición. Tengo la sensación de que hay una expectativa positiva en la gente. Falta mucho para tener alguna certeza con respecto a eso. Pero hay algunos datos que indican que no estamos tan fuera del camino, aunque estamos en un camino riesgoso en algún sentido. La personalidad del Presidente es una cosa que me inquieta. La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones", advirtió Luis Brandoni.

Además, en referencia al presidente Javier Milei, agregó: "Él tiene una convicción muy fuerte, de eso no hay dudas. Podemos imaginar un futuro más promisorio, pero los errores que puede cometer o las actitudes de las cuales es afecto el Presidente y las manifestaciones muy poco diplomáticas, me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar".