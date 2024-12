"Romance" inesperado entre Nati Jota y un jugador de Racing.

En los últimos meses, se desataron intensos rumores de un posible romance entre Nati Jota y el periodista deportivo Gastón Edul. Todo comenzó durante el programa de streaming Sería Increíble (OLGA), donde ambos intercambiaron coqueteos y halagos en vivo mientras la Selección Argentina disputaba la Copa América 2024. Sin embargo, recientemente, el periodista deportivo fue vinculado con Cande Molfese, su compañera en Bake Off Famosos. Por otro lado, la conductora ahora estaría relacionada sentimentalmente con un famoso futbolista de Racing y ex River Plate.

Según informó Juan Etchegoyen en Desayuno Americano, la relación entre la influencer y el deportista Santiago Sosa habría comenzado hace unos días en Asunción, Paraguay, mientras él disputaba la final de la Copa Sudamericana. "Creo que este romance va a ser desmentido porque recién empieza y no quieren exponerlo", señaló el periodista, quien también aseguró que ya habría habido encuentros entre ambos en Buenos Aires.

Por su parte, Etchegoyen agregó detalles tras consultar a los allegados de ambos: "El entorno de ella me dijo que apenas se están conociendo, pero desde el círculo cercano de él confirman que hay algo más". No obstante, en Bondi Live, Julieta Argenta desmintió la versión luego de hablar directamente con Sosa. Según la periodista, el futbolista negó cualquier vínculo romántico con Nati y aclaró que estaría en pareja, lo que habría generado cierto malestar ante estos rumores.

Nico Occhiato contó la verdad de lo que pasó con Nati Jota: "Tenía ganas"

Nico Occhiato rompió el silencio y contó la verdad de su vínculo con Nati Jota. Luego de trabajar durante poco más de un año juntos en Nadie dice nada, ciclo que el conduce en Luzu TV, y tras las intensas especulaciones sobre un romance entre ellos por el juego que había en vivo, el famoso productor y conductor contó la verdad de su relación con la periodista.

Invitado a Ángel Responde, el ciclo que conduce Ángel de Brito en Bondi Live, Occhiato confesó cómo fue la salida de Nati Jota del canal y cómo quedó el vínculo entre ellos. "Nunca tuve una relación amorosa con ella. Siempre cuando se dijo era el juego del programa", empezó por decir el productor.

En este marco, quisieron saber más sobre su relación actual y Occhiato no esquivó la pregunta. "No se fue enojada, nunca se rompió un vínculo. No nos vemos con la diaria, pero nos escribimos. No creo que quiera volver a Luzu, yo siempre la aprecié mucho, es una gran profesional", aseguró.

Por último, destacó la admiración que le tiene a Nati Jota y cómo cree que seguirá su carrera profesional: "No hay muchas conductoras mujeres con el oficio que tiene ella, y yo creo que lo que le pasó es que le dio todo al formato y sentía que ya no tenía mucho más para dar". Así, finalizó: "Creo que ella tenía ganas de llevar un programa adelante, en su momento lo llegamos a hablar. En Olga demuestra que es una gran comunicadora, cero problema con ella".