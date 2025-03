La Libertad Avanza, después del caos en Diputados: minimizar el ruido y cuidar a los aliados

La última imagen de la caótica sesión de Diputados fue la de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) peleándose entre ellos y con aliados, y el titular de la Cámara, Martín Menem, siendo increpado por la oposición por haber dado por terminada de manera abrupta la jornada parlamentaria. Tras este escandaloso episodio, los representantes del oficialismo comenzaron el control de daños, para ordenar y minimizar cualquier ruido puertas adentro.

El martes, mientras las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich reprimían violentamente la marcha en respaldo a los jubilados, adentro del recinto el jefe de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, se agarró a trompadas con el diputado de LLA Lisandro Almirón. También, las legisladoras oficialistas Lilia Lemoine y Celeste Ponce prepotearon a sus compañeras de bancada Marcela Pagano y Rocío Bonacci. Esta respondió a las anteriores tirándoles agua de un vaso.

A todos los increpados se los cuestionó por lo mismo, estar "dando quórum" para el "kirchnerismo". Unión por la Patria intentó pedir que se ratifiquen las autoridades de la comisión de Juicio Político y luego, exigió tratar la derogación de las facultades delegadas al presidente Javier Milei. Cuando el tablero le indicó que no estaba la mitad mas uno para sesionar, Menem levantó la sesión y se le vino al humo el peronismo. Estos y otros protagonistas de la oposición cerraron la jornada con la convicción de que el presidente de la Cámara debe ser reemplazado.

Qué pasó en el bloque de LLA después de las peleas en el Congreso

Fuentes parlamentarias de consulta habitual contaron a El Destape que pasó tras esa escandalosa sesión. Puertas adentro de la bancada oficialista se transmitió que "independientemente de las peleas individuales y los conflictos" se debe "poner al Gobierno y al Presidente por encima de todo". "No les sobran los votos", se sintetizó.

La bancada oficialista tuvo un 2024 turbulento: la comisión de Juicio Político por la que el peronismo pedía a la Presidencia de la Cámara que se ratifiquen las autoridades, tuvo como conflicto inicial el desconocimiento de Pagano como su titular por parte de Menem, quien actuó con la venia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La ex periodista asumió con el respaldo de Zago, entonces jefe de la bancada de LLA, que alegó tener el aval de Javier Milei. Más allá de esto, Karina ordenó poner como presidente de bloque a Gabriel Bornoroni en reemplazo del porteño, que armó el MID con otros dos diputados de LLA. En ese escenario, Almirón representó al bando de la gran hermana del oficialismo.

Tiempo después, el bloque de LLA volvió a entrar en convulsión por la visita de cinco diputados oficialista al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados de la última dictadura cívico militar. Bonacci había asistido, pero afirmó haberse negado a entrar y repudió la acción de sus pares. El tour de genocidas quedó en la nada, pero la santafesina y Pagano - sobre todo esta última- quedaron marcadas como objetivo de los dardos mediáticos de Lemoine. Hay quienes ven en esa saga de episodios los orígenes de las peleas en pleno Congreso.

"Esta vez quedó en evidencia ante el recinto quién es el verdadero titiritero, que huyó como una RATA. ¡¡El verdadero mariscal de las derrotas!! Parece que algunos quieren autoritariamente manejar las cosas a su antojo, por fuera de las instituciones, cosa que no me voy a prestar", lanzó Pagano el día posterior a la sesión, a través de su Twitter, donde hizo un extenso hilo respondiendo a las acusaciones de sus pares. El aludido, en este caso, es Menem.

Siguiendo el hilo, la ex periodista afirmó que "el escándalo fue porque hay un solo señor (que no es el presidente Milei) que no me quiere al mando de esa comisión (tendrá algo que esconder y temerá ser investigado 'ese señor')". Unión por la Patria tenía interés en la comisión de Juicio Político a raíz del proyecto que presentó para iniciar el juicio político al Jefe de Estado por el escándalo cripto y que la Cámara, con el apoyo de los aliados del Gobierno, rechazó.

Pese a los episodios de tensión, hay voces que afirman que no peligra la continuidad de Pagano y Bonacci en la bancada oficialista. "Estas cosas no pueden suceder más, son errores groseros", señalaron otras fuentes, que conocen la vida interna del bloque de LLA.

Fuentes parlamentarias minimizaron el reclamo de la oposición para cambiar a Menem y los encuadraron en reclamos similares ocurridos el año pasado. Sin embargo, también circuló el rumor de un nuevo cambio en la presidencia del bloque, en la que Bornoroni dejaría su lugar para que lo ocupe Nicolás Mayoraz.

Voces consultadas de LLA descartaron de plano la versión, incluso una alegó que el cordobés iba a continuar incluso en 2026. "¿Para qué cambiar si en diciembre empezamos de nuevo?", se preguntó otro, en alusión al recambio legislativo. Hay quienes, con sorna, dicen que Mayoraz está "de licencia" porque "no ejerce como titular de bloque" y aseguran que sería un cambio "lógico" el ascenso del santafesino, que será candidato a convencional constituyente.

Nicolás Mayoraz (Izq.) y Gabriel Bornoroni (centro)

La estrategia de LLA para cuidar a sus aliados

Al margen de la salida del bloque, Zago y sus dos diputados ejercieron como bloque satélite de LLA y acompañaron en las votaciones al oficialismo. Desde LLA creen que el porteño apuntó en sus posteriores apariciones mediáticas al "entorno" del Presidente; es decir Karina Milei, autora intelectual de su desplazamiento como jefe de bancada. Fuentes de la bancada del MID afirman que hubo "pedidos de disculpas" de parte de los mileistas. "Pero con Almirón, mal", acotaron.

De no haberse suspendido, Almirón y Zago se iban a ver las caras al otro día en la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, que iba a analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Presidente que pide al Congreso autorización para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la Bicameral, Unión por la Patria tiene seis de los 16 miembros dispuestos a rechazar el DNU. Otro de sus integrantes, el diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot, hizo público su disconformidad con la falta de explicaciones sobre el acuerdo. "Cree que este Gobierno quiere saltearse al Congreso a toda costa y eso genera un mal precedente", señalaron fuentes cercanas al ex jefe de bloque del PRO.

La matemática le recomienda al oficialismo no rifar el voto de Zago. Versiones periodísticas, ratificadas por quienes lo frecuentan, sostienen que al jefe del MID le hace ruido la vía del decreto.

El porteño no solo tenía que expresarse sobre el supuesto acuerdo, del que no hay fechas, ni plazos, ni montos, sino que además debía expresarse en la elección de autoridades de la Bicameral. El número puesto del oficialismo, se rumoreó, era Almirón. Difícil que Zago le dé el voto. Desde su entorno especulaban que quien se anotaba para reemplazar al senador de LLA Juan Carlos Pagotto sería el diputado del PRO Diego Santilli, uno de los amarillos más deseosos de usar la camiseta color violeta oficialista.

Nicolás Massot y Oscar Zago en la Bicameral de Trámite Legislativo en 2024

Por otra parte, hubo otro mensaje interno en el campamento oficialista en el la Cámara Baja: pidieron a algunos legisladores que "critican a gobernadores" que bajen el tono. "Menem pide tener buena relación y no chocar de forma innecesaria en los medios", acotó otra voz, que conoce la cocina de la bancada de LLA.

Este es un año electoral y el gobernador de turno es el jefe político a vencer en las provincias en las que hay legisladores que quieren plantarse como los referentes de Milei en su pago chico. Esto aplica en el interior más que en el AMBA, donde la disputa de los hermanos Milei con los primos Macri no afecta el rol de aliado estelar del PRO y la del Presidente con Axel Kicillof es explicita.

Los votos que el oficialismo consiguió para la Ley Bases, la suspensión de las PASO, la Ficha Limpia y el blindaje ante cualquier investigación a Milei y su entorno por el escándalo cripto tuvieron la colaboración de gobernadores, que obraron a través de sus legisladores, incluso pese a que la Casa Rosada les negó el presupuesto para 2025.

Con el supuesto acuerdo del FMI en las gateras y la necesidad de ingreso de dólares para sostener a toda costa el tipo de cambio, el Presidente y sus diputados no pueden darse el lujo de perder respaldos.