El doloroso momento de Facundo Arana: "Tuve".

El actor Facundo Arana utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su padre, Jorge Arana Tagle, en un nuevo aniversario de su fallecimiento y conmocionó a todos sus seguidores con su dolorosa y sentimental despedida. El hombre, murió hace exactamente 8 años y el galán de telenovelas lo recordó con una serie de fotografías juntos en donde se los veía compartir viajes en ruta, entre muchas otras cosas.

"8 años ya... Wow... Y aquel día, el tiempo pareció detenerse. Qué buen viejo tuve. Aún hoy, sus alumnos de la facultad me escriben recordándolo con admiración: ‘Qué gran docente’, ‘Ese sí que era un Juez’, ‘Nuestro Profesor preferido’", expresó en su publicación.

Además, Arana resaltó la dedicación de su padre: "Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar su clase de las 7:30. Mi Viejo. Qué grande...". El posteo estuvo acompañado por varias imágenes y un video en los que se puede ver a Facundo compartiendo momentos especiales con su papá, entre ellos un viaje juntos a la playa. La publicación superó rápidamente los 49 mil ‘me gusta’ y recibió más de 800 comentarios con mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores.

Facundo Arana y su defensa de la cultura: "No se puede pelear con el arte"

Facundo Arana, reconocido por su trayectoria en la televisión argentina y su reciente trabajo en teatro, estuvo como invitado en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en El Trece. Durante la entrevista, el actor de 52 años reflexionó sobre su carrera, la importancia de la cultura y dejó una frase que muchos interpretaron como una crítica indirecta a Javier Milei.

Consultado sobre su decisión de alejarse de la televisión, Arana explicó que quería dedicar más tiempo a su familia. "Con mi viejo, en su último tiempo, tuvimos charlas hermosas. En una de ellas, le pregunté ‘Viejo, ¿qué cambiarías?’ y me respondió: ‘Si pudiera volver atrás, pasaría más tiempo con ustedes’", relató.

Por su parte, Estefi Berardi le consultó si creía que los actores de hoy tienen menos oportunidades. "Todo es muy delicado. No me identifico con ninguna bandera política, pero sí con el sentido común. Y hace años que muchas decisiones se alejan de él", opinó. En ese marco, Arana defendió el papel de la cultura: "No dudo de que gobernar un país es difícil, pero en el caso de los actores y artistas, hay una bandera levantada en favor de la cultura. Y la cultura, la memoria y nuestro arte son cosas con las que no se puede pelear".

Para cerrar, el actor hizo hincapié en la necesidad de valorar el arte y la identidad de un país: "Creo que nadie quiere realmente enfrentarse a la cultura. El problema es que estamos todos hablando rápido, enredados en discusiones, y se pierde el foco de lo importante: somos parte de la cultura y necesitamos nuestros espacios, nuestros actores y nuestras historias".