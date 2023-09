Maxi Giudici encendió todas las alarmas con un video desde el hospital: "Ojalá nunca les toque"

El exparticipante de Gran Hermano publicó un desesperado video desde el Hospital Ramos Mejía, donde lo internaron de urgencia por un consumo de pastillas.

Maximiliano Giudici es un joven de 36 años oriundo de la provincia de Córdoba que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). Durante su estadía en el programa, conoció a Juliana Díaz, con quien continuó su relación en la vida real. Tras varias idas y vueltas, la pareja se había dado una nueva oportunidad, pero volvieron a terminar su relación. En medio de este duelo amoroso, Maxi fue hospitalizado de urgencia por un supuesto intento de quitarse la vida. Más tarde, compartió un preocupante video en sus redes sociales.

Giudici llegó al Hospital Ramos Mejía cerca de la 1.30 de la madrugada. Mientras el parte policial asegura que se habría tratado de una sobredosis de Clonazepam, otras versiones sostienen que habría sido por mezclar el psicofármaco con alcohol. Apenas unos minutos después de que la noticia saliera a la luz, el "hermanito" hizo un contundente descargo a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Hola gente, estoy acá en el hospital de Ramos Mejía. Mi hermana se le ocurrió hacerme la denuncia. Me atendieron como el orto, salvo dos chicos. Todos los demás me atendieron como el orto, me basurearon, me pisotearon, me tienen acá dando vueltas como un hijo de puta”, comenzó diciendo en el clip, en el que se lo ve adentro de una sala de espera.

"Tengo que laburar a las 9 de la mañana y me tienen acá dando vueltas, les chupa reverentemente un huevo a todos, a todos", agregó, furioso. Y a raíz de los tratos que recibió por parte del personal del lugar, sumó: "Se me cagan de risa, hacen lo que se les cantan las pelotas, están al recontra pedo. Es un desastre, realmente es un desastre esto. Si tienen que ir a un hospital hagan kilómetro y kilómetro, pero a esta mierda no vengan”.

Más tarde, compartió otro video destacando "el trato asqueroso" que recibió. "Como si fuese un delincuente, como si hubiese hecho algo malo. Yo no entiendo como podemos tener este tipo de gente trabajando en el público. Es un asco, estoy encerrado como si fuese preso. Ojalá nunca les toque venir a Ramos Mejía", cerró.

Qué dice el parte policial sobre Maxi Giudici

Estefi Berardi, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), leyó al aire el parte policial. "Tengo algo exclusivo porque es directamente desde la comisaría. Me dicen: “Personal de la comisaría 1B es desplazado aPerón al 1500 por un masculino, que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado a su encuentro con am SAME que asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici, ex Gran Hermano 2022", leyó la panelista.

"Con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de Clonazepam de 2 miligramos", cierra el documento. "Pampito", panelista del programa, reveló cómo fue el intercambio que mantuvo la producción del programa con Maxi. "Nuestra productora Euge le mandó un mensaje y él le contestó. Le puso ‘gracias, la estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida’. A lo mejor quiso tomar algo para tranquilizarse y lo tomó mal, no hay que hacer esas cosas", concluyó el panelista.