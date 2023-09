URGENTE Internaron a Maxi de Gran Hermano por sobredosis de pastillas

Maximiliano Giudici, exparticipante de Gran Hermano, se encuentra internado en el Hospital Ramós Mejía por una sobredosis de pastillas. Todos los detalles de lo que le pasó al cordobés.

Maximiliano Guidici, exparticipante de Gran Hermano oriundo de Córdoba, fue internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía por una sobredosis de pastillas cuando horas antes había chocado con su vehículo. El joven, que estas últimas semanas estuvo visitando los estudios del Bailando 2023, tiene un pronóstico de salud reservado y la Policía de la Ciudad emitió un parte oficial.

La salud de Maxi de Gran Hermano preocupó a todo el mundo de la farándula. Efectivos policiales arribaron a la calle Perón al 1600 cerca de la 1.30 de la madrugada del viernes "por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas", tratándose del cordobés. Es por eso que tomaron la decisión de llevarlo inmediatamente al Hospital Ramos Mejía con una ambulancia del SAME.

El parte policial confirma que hubo intento de suicidio "pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos". Horas antes de este episodio, Maxi había protagonizado un leve accidente con su vehículo. "Cuando se bajaron las cuatro personas intentaron golpearlo, pero al reconocerlo le pidieron foto", indicaron desde la cuenta oficial de Twitter de LAM.

Cabe recordar que esta situación del exparticipante de Gran Hermano se dio ni bien se supo que están separados con Juliana Díaz, a quien conoció cuando participaron del reality show de Telefe y actualmente es una de las integrantes del Bailando 2023 conducido por Marcelo Tinelli en América TV. Por el momento, el pronóstico de salud es delicado y reservado.

La mamá de Holder quebró en llanto y reveló lo que nadie mostró de su hijo: "No puede"

Tomás Holder vivió un momento de total preocupación en la gala del miércoles 20 de septiembre en el Bailando 2023, donde debió ser asistido por una ambulancia y se quebró en llanto ante Marcelo Tinelli. Tras el episodio que dejó a todos en vilo apareció Gisela Gordillo, su mamá, para revelar lo que nadie contó sobre su hijo.

En una charla con Intrusos (América TV) la mujer fue consultada por Florencia de la V en torno al trágico episodio de Holder y entre lágrimas contó: "Yo no volví a ver las imágenes y verlas me pone mal. Él ayer se fue al programa y me dijo 'tengo fiebre mamá'. Yo le dije 'tal vez estés ansioso, tomate un Paracetamol, un Ibuprofeno'. Vi en la tele que se había descompuesto y como no sabía a quien escribirle, terminé recurriendo a Pepe Ochoa para ver si estaba ahí y podía ver que pasaba".

"Cuando veo que estaba llorando en la cochera, yo lo conozco y sabía que estaba teniendo un ataque de pánico. Mi hijo más chiquito se largó a llorar y yo no sabía como explicarle que estaba lejos", sumó Gordillo, una presencia recurrente en comentarios de Tinelli que bordean lo sexual y que son lanzados al aire. Además, Gisela habló del peso que carga Holder por el miedo a ser el primero en irse del reality y admitió: "Tomás siempre sufrió bullying por como era. Después empezó a entrenar un montón y se hizo conocido haciendo un personaje de Tincho en TikTok. Tiene que sostener el personaje pibe millonario y careta, y no lo puede sostener más aunque se haya hecho famoso así".

Aunque pasó a la segunda ronda, gracias a que Marcelo Polino decidió salvarlo y darle una chance más en el certamen, la salud mental del joven es un tema de interés en quienes lo rodean. Sobre ello, Gisela le confió al equipo de Intrusos: "Hablo todos los días con él. Le pido que vaya a un psiquiatra a que lo ayude y él no quiere porque el psiquiatra lo va a medicar (...) No es que me lavo las manos y no sé. En Rosario estaba contenido con su mamá, con sus amigos y con sus hermanos. De repente decide irse a Buenos Aires y yo no me puedo ir con él, tengo otros dos chicos para cuidar".