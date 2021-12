Marcelo Tinelli y el palito para Flavio Azzaro por Lionel Messi: "¡Giles!"

Marcelo Tinelli no dejó pasar en ShowMatch La Academia (El Trece) la chance de vengarse de Flavio Azzaro y lo destrozó por haber aparecido en el video de la FIFA criticando a Lionel Messi, durante la gala en la que el futbolista recibió el Balón de Oro al mejor jugador del mundo en 2021.

Entonces, "El Cabezón" demostró que apoya incondicionalmente a "Leo" y, de paso, le pegó al periodista de Crónica TV y Polémica en el Bar (América TV). Si bien el palito de Marcelo a Flavio fue breve, aprovechó la apertura de su programa de televisión para reprocharle por haber castigado al rosarino en reiteradas ocasiones de su carrera.

El conductor de ShowMatch (El Trece) apeló a su estilo habitual al comienzo de su programa en el prime time del lunes 29 de noviembre de 2021 y destrozó al panelista de Polémica, aunque ni lo mencionó: “Felicitaciones a ´Lio´ Messi. ¡Grosso, ´Lio´! ¡Para todos los que decían boludeces, qué lindo, señoras y señores! ¡Qué bien que estaba vestido ´Lio´! Te banco y te bancamos siempre, ¡no le des bola a esa manga de giles!”.

Flavio Azzaro reveló por qué lo mataron en el video de FIFA y se defendió: "Me odian"

El comunicador de 36 años intentó justificar el ridículo que pasó ante los ojos del planeta en el evento celebrado en la capital de Francia y comentó acerca del jugador de PSG (París Saint-Germain): "Desde ese momento, yo cambié de parecer... El tema es cuando uno se hace el boludo con eso, pero yo no. Lo que dije de Messi lo dije porque lo sentía. No me sentía representado por Messi en ese Mundial y había una actitud de él que iba en contra de los intereses de la Selección Argentina".

Marcelo Tinelli es un viejo conocido y dice ser "amigo" de Lionel Messi.

"Es coherente que me pongan a mí, fui despiadado con Messi... ¿Y por qué a mí solo, si el amigo de él dice en el video que 'todos los periodistas' lo criticaron? Igual no fue así, para mí sería más fácil decir ´todos lo criticaron´ pero no, hubo muchos que no", insistió Flavio en su perfil de YouTube.

A puro detalle, argumentó su postura: "El video era cortito y sólo había que poner a uno. Calculo que la FIFA contrató una productora para hacerlo, y generalmente esas productoras que contrata la FIFA tienen que ver con los canales que transmiten los partidos... ¿Y quién no iba a elegirme si los que deciden son los grandes medios de comunicación?".

"A mí me odian en los canales de deportes porque hablo de todos. De ESPN, de todos... Por eso", continuó. Por otra parte, recordó que en 2020 conoció 28 países y que aquello de "haber recorrido el mundo" le sirvió para "entender a Messi como un tipo más allá del fútbol, que representaba bien a Argentina, no sólo a la Selección sino al país".

Para culminar, Azzaro describió: "Ahí te das cuenta de que es un tipo mega respetado. Quizá algunos no tuvieron que viajar para darse cuenta, pero yo sí. Eso me hizo replantearme muchas cosas de las que pensaba y hoy tengo otro pensamiento".