ShowMatch y un cruce que sorprendió a Marcelo Tinelli: "Que venga rajando"

Dos de los integrantes de ShowMatch se trenzaron por El Trece y sorprendieron a todos, hasta al propio Marcelo Tinelli.

ShowMatch La Academia (El Trece) suele ofrecer fuertes cruces en el programa de televisión que lidera Marcelo Tinelli, más allá de que básicamente se trata de un certamen baile con participantes famosos. En esta oportunidad, las que se trenzaron fuerte durante el prime time del martes 30 de noviembre de 2021 fueron nada menos que Jimena Barón y Guillermina Valdés.

Dos de las integrantes del jurado del ciclo que comanda "El Cabezón" en la pantalla chica nacional protagonizaron un diálogo intenso, vinculado con las fotos calientes que suele publicar el bailarín Agustín Barajas en su cuenta oficial de Instagram (@agustinbarajas). "La Cobra" aportó su opinión, la pareja del conductor no coincidió y entonces hubo algunos segundos de tensión en el estudio del canal del Grupo Clarín.

El cruce entre Jimena Barón y Guillermina Valdés en ShowMatch: "Que venga rajando"

Mientras Marcelo Tinelli charlaba en La Academia (El Trece) con Agustín Barajas, el presentador lo desafió sin filtro. Ante la atenta mirada del bailarín español que además es el novio del jurado Hernán Piquín, el líder del ciclo le recordó al europeo una publicación que hizo en Instagram: "Tenés que creértela vos, como en la foto que puso celoso al señor Piquín el otro día... Te dejó solo una noche, él se fue de gira y vos remoloneando un domingo, lo mataste".

Entonces, Barajas se sumó al juego y reconoció que "esperaba algo con esa foto. Algún fueguito, un Me Gusta, un comentario...". Sin embargo, Piquín no se la dejó pasar y se defendió al instante: "Perdón, pero si vos me mandás esa foto en privado, yo te digo ‘esperame así cuando llegue el lunes'".

Inesperadamente, intervino Barón y lanzó: "¡No, chicos, qué antigüedad! Si uno es hot, es hot en pareja y no en pareja, se muestra la carne... Que el otro venga rajando, que diga ´¿que hace esta desnuda? ¡Voy ya para allá!´. Tiene que estar esa chispa".

Entonces, "El Cabezón" se dirigió directamente a Carolina "Pampita" Ardohain, que estaba poniendo una cara que indicaba que no estaba de acuerdo con lo que estaba escuchando. No obstante, quién también compone el jurado avisó que en breve lo va a implementar: "Voy a empezar a poner fotos hot en redes".

Igualmente, Guillermina Valdés no se quiso quedar atrás en el debate y acotó: "Me parece un montón hacer cosas por el otro para que reaccione, me parece mucha energía". En forma inmediata, "La Cobra" saltó a explicar que "al contrario, no es por el otro". Y se citó como ejemplo a ella misma: "Yo soy así siempre, cuando estoy en pareja sigo siendo así, sino significa que yo era así para mi pareja. Yo soy así para mí".

Entonces, "Guille" le contestó "pero vos estás diciendo que te pongan like y que tu novio vea los likes...", aunque Jimena la interrumpió para aclarar: "A mi chico le mando privado y también muestro a ‘la popu’, para que vea lo que pasa cuando muestro".

"Sí, yo también muestro, pero no para que el otro vea que otro me pone like", continuó Valdés, firme en su postura, mientras que su compañera concluyó que "la idea es que vean todos".