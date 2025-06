ARCA: cuáles son los errores que hay que evitar antes de hacer una transferencia y que no me investiguen

Qué transferencias hay que tener en cuenta para evitar a ARCA

Aunque enviar dinero entre cuentas o billeteras virtuales puede parecer una operación sencilla, hay ciertos errores frecuentes que pueden poner al contribuyente en la mira de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Incluso operaciones legítimas pueden ser objeto de revisión si no se cumple con algunos requisitos clave. Estos son los principales puntos a tener en cuenta para evitar problemas:

1. No responder los pedidos del banco o billetera virtual

Cuando una entidad financiera solicita documentación para justificar un ingreso, es fundamental responder en tiempo y forma. Ignorar el requerimiento puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Claves a tener en cuenta con ARCA

2. No tener respaldo del origen del dinero

Ya sea una transferencia entre cuentas propias o hacia terceros, es importante guardar documentación que justifique el origen de los fondos (facturas, recibos, contratos, etc.). Si no hay respaldo, ARCA puede iniciar una investigación.

3. Transferir montos elevados sin justificación

En junio de 2025, las transferencias inferiores a $600.000 generalmente no presentan inconvenientes. Pero montos superiores, si no están debidamente justificados, pueden activar controles del fisco.

4. Realizar operaciones por más de $1.000.000 sin respaldo

Tener ingresos o saldos iguales o superiores al millón de pesos en una cuenta bancaria, o realizar consumos por más de $600.000 con tarjeta de débito, obliga a los bancos a reportar esos movimientos a ARCA.

Qué pasa con las transferencias en ARCA

5. Superar los $2.000.000 desde billeteras virtuales

Las transferencias individuales que excedan ese monto también serán reportadas. La billetera deberá identificar tanto al emisor como al receptor, incluyendo sus datos y CVU.

6. Pensar que las transferencias entre cuentas propias no se reportan

ARCA no hace distinción entre operaciones hacia terceros o entre cuentas del mismo titular. Si el monto supera los límites establecidos, la transferencia será informada igual.

¿Qué puede pasar si ARCA te investiga?

Si el organismo inicia una revisión, puede solicitar documentación como facturas, recibos, constancias de inscripción al monotributo o certificación de fondos. Si no se presenta lo requerido, existe riesgo de suspensión temporal de la operatoria financiera y eventual reporte a la UIF por posible operación sospechosa.

ARCA: ¿qué puede pasar si no justificás las operaciones?

Cuando una operación es reportada y no hay documentación que respalde el origen de los fondos, ARCA puede iniciar un requerimiento formal. Si no respondés o no lográs justificar el dinero, se habilitan sanciones como:

Multas económicas.

Bloqueos preventivos de cuentas.

Derivación del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga posibles delitos como lavado de dinero.

¿Qué tipo de pruebas podés presentar?

ARCA puede pedir documentos como: