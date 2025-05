Cuánto dinero se transferir en mayo 2025 sin tener problemas con ARCA

ARCA: cómo realiza r transferencias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, intensificó su monitoreo sobre movimientos bancarios y el uso de billeteras virtuales. Durante mayo, cualquier persona que realice transferencias importantes o mantenga saldos elevados podría quedar bajo la lupa del organismo.

Las operaciones que pueden activar controles automáticos son:

Transferencias bancarias individuales superiores a $600.000 .

Saldos mensuales en cuentas bancarias iguales o mayores a $1.000.000 .

Movimientos mensuales en billeteras virtuales que superen los $2.000.000.

Aunque transferir entre cuentas propias es habitual, conviene cumplir con las normas fiscales. No justificar el origen del dinero o no responder a requerimientos puede derivar en sanciones, bloqueos de cuentas o reportes ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los errores más comunes que conviene evitar son:

No responder a tiempo los pedidos de documentación de bancos o billeteras.

No tener respaldo para los fondos que se mueven (como facturas o contratos).

Superar los límites operativos establecidos por la entidad sin autorización previa.

En caso de fiscalización, ARCA puede solicitar:

Recibos de sueldo, comprobantes de jubilación o facturas emitidas recientemente.

Contratos legales de compra-venta o documentos de operaciones comerciales.

Constancia de monotributo o una declaración jurada firmada por un contador.

ARCA: cómo hacer transferencias sin vigilancia

Qué sanciones puede aplicar ARCA en caso de pasar el límite de transferencia

En caso de que se soliciten detalles sobre una transferencia, es fundamental contar con documentación que respalde la operación. Algunas de las formas más comunes de justificar el origen del dinero incluyen recibos de sueldo, declaraciones juradas de impuestos, contratos de venta o cesión de bienes, y extractos bancarios que evidencien el flujo habitual de fondos.

Es necesario destacar las consecuencias de no cumplir con estas normativas. Tanto los bancos como las billeteras virtuales están obligados a reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, ARCA puede solicitar justificativos del origen de los fondos en caso de recibir grandes sumas de dinero.

Si no se puede justificar de dónde provienen dichos fondos, se corre el riesgo de que se rechacen transferencias, se congelen saldos y se bloqueen cuentas. Además, ARCA puede iniciar una intimación para declarar el origen de los fondos. En casos donde no sea factible justificar totalmente o parcialmente los fondos, es probable que el banco prepare un 'Reporte de Operación Sospechosa' (ROS) y lo notifique a la UIF.

Qué transferencias vigila ARCA

ARCA: ¿qué puede pasar si no justificás las operaciones?

Cuando una operación es reportada y no hay documentación que respalde el origen de los fondos, ARCA puede iniciar un requerimiento formal. Si no respondés o no lográs justificar el dinero, se habilitan sanciones como:

Multas económicas.

Bloqueos preventivos de cuentas.

Derivación del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga posibles delitos como lavado de dinero.

¿Qué tipo de pruebas podés presentar?

ARCA puede pedir documentos como: