ARCA investiga las transferencias a partir de este monto en abril 2025 Enterate cuáles son los límites que no debés pasar para no tener problemas con la ex AFIP. Cuáles son los documentos que hay que presentar.

04 de abril, 2025 | 04.00 Los límites para las transferencias en abril. La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), implementó nuevas medidas de supervisión en las transferencias bancarias y digiales realizadas a través de homebanking y billeteras virtuales. Estas medidas incluyen el monitoreo de transacciones, saldos y consumos de los clientes por parte de las entidades financieras y plataformas de pago. Es importante destacar que los topes de estos monitoreos se actualizan automáticamente cada seis meses, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que los clientes deben estar al tanto de los montos establecidos para evitar inconvenientes y asegurarse de cumplir con las regulaciones vigentes. Según la última actualización proporcionada por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las entidades financieras y plataformas de pago deben informar al organismo regulador sobre los movimientos que superen ciertos montos determinados. Por ejemplo, se deben informar los consumos, ingresos y egresos superiores a $600.000, las acreditaciones bancarias, depósitos, extracciones y saldos finales por encima de $1.000.000, y las transferencias de billeteras virtuales que excedan los $2.000.000. Es importante tener en cuenta que el hecho de superar estos montos no implica que no se puedan realizar las operaciones correspondientes. Sin embargo, ARCA está en alerta y puede solicitar a los contribuyentes documentación que demuestre el origen legítimo y declarado de los fondos involucrados. MÁS INFO ARCA ARCA amplió el plazo para devolución del Impuesto PAIS​ Qué sanciones puede aplicar ARCA en caso de pasar el límite de transferencia En caso de que se soliciten detalles sobre una transferencia, es fundamental contar con documentación que respalde la operación. Algunas de las formas más comunes de justificar el origen del dinero incluyen recibos de sueldo, declaraciones juradas de impuestos, contratos de venta o cesión de bienes, y extractos bancarios que evidencien el flujo habitual de fondos. Es necesario destacar las consecuencias de no cumplir con estas normativas. Tanto los bancos como las billeteras virtuales están obligados a reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, ARCA puede solicitar justificativos del origen de los fondos en caso de recibir grandes sumas de dinero. MÁS INFO ARCA El fallo judicial que limita las sanciones de ARCA Si no se puede justificar de dónde provienen dichos fondos, se corre el riesgo de que se rechacen transferencias, se congelen saldos y se bloqueen cuentas. Además, ARCA puede iniciar una intimación para declarar el origen de los fondos. En casos donde no sea factible justificar totalmente o parcialmente los fondos, es probable que el banco prepare un 'Reporte de Operación Sospechosa' (ROS) y lo notifique a la UIF. Las consecuencias de superar los límites establecidos por ARCA. TWITTER

