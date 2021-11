El motivo por el que Jimena Barón es odiada en Showmatch: "No la fuma nadie"

La actriz y cantante tendría actitudes que molestan a ciertos grupos del equipo liderado por Marcelo Tinelli.

El periodista Pampito Perelló se expresó sobre las internas en Showmatch: La Academia y reveló que la miembro del jurado a la que menos soportan sería Jimena Barón. En su descargo, el panelista del programa de Carmen Barbieri argumentó sus declaraciones con algunas actitudes de la actriz y cantante que a sus compañeros no les agradarían.

"No la fuma nadie", expresó el ex notero de Bien de Verano, sobre el rol de la intérprete de La Cobra en el jurado del programa de Marcelo Tinelli. "Siempre tiene un pero, un problema de agenda, siempre necesita algo de vestuario que debería llevárselo ella", adhirió y así demostró que se refería a la animosidad con Barón desde el equipo de vestuaristas del ciclo.

Este comentario llega después de un reclamo al aire del mismo Marcelo Tinelli a la artista, quien se ausentó del programa por unos días con motivo de un viaje de relax. "Señores volvió del campo, de la playa, estuvo con su novio... se ausentó de nosotros. Nos abandonó cuatro días para irse con el pibe del camel ese que no es nada. Nosotros somos sus amigos... nos dejó, y para ir a saludar a las vacas", lanzó el conductor y cerró: "Incomunicada todo el fin de semana. Ni a Momo saludaba".

Por su parte, Barón se defendió y enunció: "La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca". En cuano a la niñera de su hijo, hizo una perpicáz humorada y pronunció: "Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó en la casa de una amigo. Me cobró cada hora obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa".

Las palabras de la reemplazante de Jimena Barón

Durante su ausencia, Jimena Barón fue reemplazada por la bailarina Lourdes Sánchez, quien recientemente aludió al posible enojo de Marcelo Tinelli con la actriz. "¿Me parece a mí o a Marcelo Tinelli no le gustó mucho este viaje relámpago de Jimena? No es una instancia para irte de viaje, ¿no?", soltó el panelista Gaby Fernández y Sánchez respondió: "No es instancia y tampoco nadie sabía a dónde se fue. ¿Por qué se fue?".