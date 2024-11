Qué significa que los perros no respondan al llamado de sus dueños y cómo lograr que sí lo hagan

Por qué los perros no responden al llamado

Por lo general, los perros suelen responder de manera inmediata cuando sus amos los llaman para ofrecerles comida o cualquier otro tipo de necesidad. Sin embargo, hay momentos en los cuales deciden no hacer caso al sonido de la voz y prefieren quedarse donde se encuentran. Lo más común es vincularlo con falta de adiestramiento, pero las causas son varias.

Al desarrollar un tiempo juntos, los perros sienten un gran apego por la persona con la cual comparten hogar y suelen responder de manera inmediata ante un llamado solicitando su presencia. Una muestra de que siempre están disponible para nosotros y de la confianza que hay en el vínculo. Aunque hay situaciones en las que sucede todo lo contrario.

"Recién estaba chateando como si nada, con la perra al lado, la miré, tenía los ojos abiertos, parecía no respirar, no se movía, la llamé, seguía tiesa, dije AY NO SE MURIÓ, llame a la guardia para que me ayuden a sacarla (es gigante) mientras me latía el corazón con vehemencia", expresó Vero__te, como figura su usuario en X (Ex Twitter). "Y cuando corte el teléfono la tipa se levantó como si nada con cara de 'te asustaste'", agregó. En este caso fue un susto, porque la mujer comentó que su canino dispone de una edad avanzada, pero hay situaciones donde sucede lo contrario.

La primera respuesta que se desprende es que el animal puede estar ocupado haciendo alguna actividad que acapare su atención, como estar durmiendo, descansando, comiendo o jugando con algún juguete. Ante este tipo de situaciones, se desprenden dos motivos. Uno es que puede ser una falta de obediencia hacia la persona. Mientras que la segunda está vinculada con el desarrollo de la personalidad y las necesidades del animal.

"Puede parecer extraño, pero muchos canes no vienen cuando sus tutores los llaman porque no asocian su nombre (previo al 'ven') de forma adecuada. Al igual que cualquier persona, los perros necesitan aprender a reconocer su nombre para poder prestar atención cuando alguien les habla", explican desde Experto Animal. También existe la chance de que al momento de retarlos por un comportamiento inapropiado se haga uso de su nombre y al escucharlo lo vinculen con un nuevo castigo.

