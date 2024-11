Volvió el Indio Solari: reapareció con un video cantando un histórico tema de Los Redondos

El Indio Solari sorprendió a todos con la publicación de un inesperado video.

El Indio Solari es uno de los grandes exponentes que tiene la música de Argentina. Sus últimos recitales se dieron en lugares al aire libre, donde acudieron miles de personas que coparon las calles y el tránsito del país. Y si bien hace un tiempo no se muestra en público, en las últimas horas se publicó un inesperado video en el que se lo puede ver cantando uno de los históricos temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El nuevo video en el que se lo puede ver al Indio Solari cantando El arte del Buen Comer se publicó el martes 27 de noviembre. Si bien la publicación es reciente, el recital en donde lo cantó se dio en 2016. El mismo se llevó adelante en Tandil, ante un público descomunal que asistió al Hipódromo de dicha localidad.

Un año después, el Indio Solari se presentó ante el público por última vez, en Olavarría. Posteriormente, el líder de Los fundamentalistas del Aire Acondicionado apareció en diferentes shows mediante videos en los que cantó canciones inéditas y otras que fueron clásicos de su carrera. El artista fue acompañado por la música en vivo de su banda.

Letra de El arte del buen comer, éxito de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Pituca cree que es el mejor,

el mejor culo para su sillón

y sabe bien que hoy su chance es gorda.

Le ha puesto, al fin, su nombre al toallón;

compró marfiles de la selva del Congo

y en su coco siempre hay un petardo.

Rodeado de grandanesas

que se salen de la blusa

con bestial dulzura, rouge y risas de Barón B,

así Pituca se la cree...

Aún ayer no ligaba el amor

y no enceraba nunca el bastón

su boca olía como un cenicero.

Tuvo un golpe de audacia y se dio

de timbero fogoso y feroz,

de los que nunca muestran todo el mazo.

Y hoy come la gran manzana

y no deja ni pepita,

usa sal de melodrama, pero sin abusar.

Y así Pituca se la cree...

El Indio Solari contó la verdad de su relación con Luca Prodan: "No necesité"

El popular Carlos “El Indio” Solari sorprendió a todos en la música, más aún en el rock nacional, con una revelación no muy conocida que lo tiene como protagonista de uno de los temas de “Sumo”, la histórica banda de Luca Prodan. Además, reveló cómo era la relación con el cantante italoescocés que falleció a los 34 años.

El líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota fue entrevistado por Pedro Rosemblat para el canal de streaming Gelatina, donde se manifestó sobre muchos temas, pero para los amantes del rock argentino hay un dato que llamó mucho la atención. ¿Quién fue el autor de una de las canciones más recordadas del grupo que también integraron Ricardo Mollo y Roberto Pettinato en los 80'?

Antes de contar la verdadera historia sobre la pieza musical, el Indio Solari aclaró ante el conductor: “Yo no era amigo de Luca”. Allí aprovechó y continuó explicando cómo fue la génesis del hit de Sumo: “No hay letras cruzadas, él se llevó de la casa de Poli y de Skay una letra mía”. Luego descartó la idea de que él haya utilizado composiciones de Prodan.

“A él le gustó, se la llevó y la cantó”, agregó el músico y explicó para restar importancia y polémica al dato revelador: “Hizo una canción diferente de la que habíamos pensado hacer con Skay, pero que nunca le dimos mucha pelota”. “Era demasiado críptica la letra. En cambio, si la tocabas en un funky, una cosa así...”, insistió Solari.