Marcello Tinelli y Guillermina Valdés protagonizaron una cómica discusión de pareja en vivo en La Academia de ShowMatch, cuando ella le reprochó un hábito de él que no le agrada del todo. La reacción del conductor

Ante esto, el conductor se defendió frente a las cámaras y surgió un intercambio muy divertido entre ellos dos y dos participantes, "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez. Todo empezó cuando el bailarín se acercó a Marcelo y le dijo sorprendido: “Qué perfume, eh. ¡Mirá cómo huele, qué rico!”.

Guillermina se rió y le dijo a su esposo que, a diferencia de él, el bailarín se echa perfume en cantidades justas y adecuadas. “Él se baña en perfume, vos no”, le señaló. “¿Cuál es el problema con bañarse en perfume? A mí me encanta bañarme en perfume, ¿y qué? ¿Hay algo malo en eso?”, le contestó Tinelli.

“Bueno… él es un chico de barro, no se anda bañando en perfume”, insistió Valdés, a lo que él le respondió: “Yo también soy un chico de barrio y me pongo perfume”. “No, vos no sos un chico de barrio. Vos te bañás en perfume”, cerró ella. Para calmar las aguas, Cachete le explicó al conductor: “A mí me gusta eso de pasar y que se sienta el olor a perfume. Por eso lo destaco, porque hoy te pusiste mucho”.

En su defensa, Marcelo contó frente a las cámaras que cuando empezó a salir con Guillermina en 2012, ella le pidió que cambiara su perfume predilecto porque le hacía acordar a otra persona. “Yo usaba uno hasta que me puse en pareja con la señora y me dijo: ‘No podés usar este porque lo usaba tal persona del ambiente’”, reveló.

“Me la bajó groso y nunca más lo toqué. Y lo usé desde el 94 hasta el 2012, que empezamos a salir, y lo corté. Me tiró un perfume y después me tiró otro. Si vamos a contar todas nuestras intimidades así, hagamos el reality Siendo Pampita”, bromeó el conductor de ShowMatch.

El conflicto entre Marcelo Tinelli y Gabriela Galaretto

Recientemente, se supo que Gabriela Galaretto, secretaria histórica de Tinelli, dejó su puesto y se fue a trabajar como manager de Dalma Maradona, a quien representará en su carrera de cantante y actriz y además ayudará con el juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona. Según le contó una fuente a Revista Paparazzi, habían problemas económicos y ella no estaba conforme con el salario que le ofrecían. “Nada de esto le cayó bien y decidó irse”, aseguró esta persona.

“Dalma no quiere saber nada con eso. Por eso ni siquiera va a participar de los homenajes que habrá la semana que viene, que se cumple un año de la muerte de Diego. Están trabajando en una nueva serie de Maradona, en la que Dalma quiere trabajar. Y esto lo impulsaría esta nueva manager”, cerró.