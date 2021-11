El enojo de Messi cuando le pidieron que saque a Antonela Roccuzzo de la foto en la gala del Balón de Oro

Lionel Messi tuvo una gran atención con su esposa, Antonela Roccuzzo durante la gala del Balón de Oro y estallaron las redes.

Lionel Messi hace historia en el fútbol mundial con sus siete balones de oro pero hay algo que, a pesar de la fama, nunca perdió. Se trata de su humildad y lo demostró minutos antes del comienzo de la gala por el trofeo que ganó. Llegó con su familia al Teatro del Chatelet, de París, y no hizo más que poner un pie en la alfombra roja que ya tuvo un admirable gesto con su esposa Antonela Roccuzzo que rápidamente captaron las cámaras en el lugar.

Por estas cosas, la "Pulga" también es el mejor del mundo y no caben dudas. Está un paso por encima del resto y lo demuestra no solo adentro de la cancha con su desempeño sino además afuera con este tipo de acciones. Tiene más que merecida la distinción que se le entregó y todavía le queda tiempo para ganar algunos más, principalmente si le va bien y se consagra campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Mientras la familia Messi ingresaba al recinto donde el mejor del mundo recibiría su séptimo balón de oro los fotógrafos se agolpaban para tener una imagen del ídolo argentino y le pidieron que sea sólo con sus hijos. Sin embargo la "Pulga" no se olvidó de que su mujer estuvo con él desde el principio y le hizo un gesto para que esté juntos con sus hijos en las fotos que le sacaran. Anto regresó al lado de Leo y los flashes continuaron.

En Twitter varios usuarios hablaron del tema felicitando al 10 de la "Albiceleste" por esta generosa actitud con su esposa minutos antes de ingresar al recinto. Y no es para menos, ya que no sólo es un referente en lo futbolístico sino también con este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, una vez que le entregaron el premio de la revista France Football reconoció a uno de sus colegas y lo llenó de elogios afirmando que él debía ganarlo en 2020, cuando no se entregó debido a la pandemia.

El reconocimiento hacia otro crack del fútbol mundial

El polaco Robert Lewandowski no obtuvo el Balón de Oro el año pasado aunque, por lo hecho lo merecía. Fue el goleador de la Champions League con el Bayern Munich, figura indiscutida del certamen y del fútbol europeo. Sin embargo fue privado de conseguirlo ya que no se realizó la famosa entrega y tuvo que esperar un año más. Pero no pudo ante el logro de la "Pulga" con la Selección Argentina y todo lo que hizo durante el año.

Pero este último tuvo otro gesto con el que demostró lo que es y lo felicitó en vivo luego de recibir el premio: "El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro. Ojalá pueda otorgártelo y puedas tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador", aseguró Lionel.