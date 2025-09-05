Marcela Tauro se retiró en pleno vivo de Intrusos tras una fuerte discusión con el panel.

Un tenso momento se vivió en Intrusos (América TV) cuando Marcela Tauro decidió abandonar el piso en pleno vivo tras un fuerte cruce con sus compañeros. La panelista se mostró incómoda con las interpretaciones de Andrea Taboada y Pablo Layus en torno a la relación de Carmen Barbieri con Beto César, y reaccionó con furia.

“En este momento decreto que me retiro. Soy la icónica del programa, anda a ca...”, lanzó Tauro antes de dejar su silla. Sorprendido, Rodrigo Lussich explicó lo que sucedía en cámara: “Se retiró, se retiró del piso. La vamos a respetar a Marcela, no va a volver dijo. Es la icónica del programa. Le cayó mal que ella intente decir una cosa y ustedes interpretan otra”.

La tensión en vivo que desencadenó la salida de Marcela Tauro del vivo de "Intrusos"

La discusión comenzó cuando se revivió el escándalo de 2010 en la obra Fantástica, donde Barbieri descubrió la infidelidad de Santiago Bal con Ayelén Paleo. En el debate, Taboada defendió el criterio artístico de Beto César, pero Tauro sugirió otra lectura: “¿Más que en tu propio hijo?”. El comentario generó incomodidad y dio pie a la confrontación.

Pablo Layus agregó: “No hay nadie más sospechoso que el propio ladrón”, lo que terminó de detonar a Tauro. Karina Iavícoli también intervino y acusó a sus colegas de “chuparle las medias a los famosos”, aumentando el malestar en el piso.

Finalmente, Tauro volvió al estudio más tarde, sin anuncio oficial, y fue enfocada por las cámaras mientras bailaba, ya más tranquila. El episodio generó repercusión en redes, donde los usuarios comentaron la inesperada salida al aire.