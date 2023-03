Marcela Feudale reveló el costado oscuro de Guillermina Valdés: "Salvo con ella"

Marcela Feudale sacó a la luz un detalle desconocido sobre Guillermina Valdés, expareja de Marcelo Tinelli.

Marcela Feudale habló sobre las exparejas de Marcelo Tinelli y apuntó duramente contra Guillermina Valdés, quien terminó su relación con el conductor hace casi un año, luego de nueve años juntos.

Todo comenzó Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), le preguntó en vivo a Feudale si alguna vez había tenido algo con Tinelli. Rápidamente, Marcela contestó que no y aprovechó la ocasión para hacer un comentario sobre Valdés.

"Yo también tengo a la mujer de Tinelli acá como panelista, estuvo treinta años", señaló De Brito, en referencia a Soledad Aquino, quien estaba como invitada en su programa. Acto seguido, el conductor sorprendió a Feudale con una pregunta al hueso: "¿Nunca te tiró los perros Marcelo?".

La locutora dijo que no y agregó que, además, siempre tuvo "muy buena relación con las mujeres de Marcelo". Sin embargo, hizo una excepción. "Salvo con Guillermina, que fue muy distante... Pero con Paula Robles y con Sole fueron pasando los años y tuvimos una nutrida relación. Es más, cuando Sole estaba separada, igual teníamos buena relación. Mucho cariño, nos encontrábamos, nos saludábamos...", recordó.

"Claro, vos viste nacer a casi todos los chicos...", sumó De Brito. "Sí, a todos menos a Mica. Cuando yo me sumé ella ya había nacido. Yo me sumé en el 92. Candelaria era muy chiquitita, creo que tenía seis meses", concluyó "La Enana". Así, la locutora dejó en claro que su vínculo con Soledad estuvo bastante consolidado, mientras que sus recuerdos con Valdés no son los mejores.

Marcela Feudale reveló cómo fue haber trabajado con Marcelo Tinelli

Recientemente, "La Enana" Feudale estuvo presente en PH, Podemos Hablar (Telefe), y habló sobre su experiencia trabajando con Marcelo Tinelli. "¿Disfrutaste mucho de trabajar tantos años con Marcelo (Tinelli)?", le preguntó "Pachu" Peña, quien también estaba como invitado en el programa.

Feudale respondió que no estaba segura de si lo había disfrutado tanto, ya que "la crueldad del medio que hizo que se hablara detrás" de ella. "Cuando uno encuentra un lugar donde te sentís seguro y donde tenés una cantidad de posibilidades, a veces te acomodás y decís 'me quedó acá porque estoy cómoda y las cosas salen mejor'. Podría haber jugado fichas más altas, podría haberme jugado más, pero preferí la comodidad a la crueldad de la gente", reflexionó la locutora.