Marcela Feudale le marcó distancia a Marcelo Tinelli: "No somos amigos"

La humorista pasó por el programa de Andy Kusnetzoff y contó cómo es su relación con el conductor. Por otra parte, también se explayó sobre sus experiencias fallidas en el amor.

Marcela Feudale estuvo presente en PH: Podemos Hablar y se animó a exponer su relación con Marcelo Tinelli. Lejos de guardar las apariencias, la humorista reconoció que nunca tuvo una relación de amistad con el histórico conductor y que solo le guarda un "profundo respeto".

La revelación surgió cuando Feudale participó del segmento "punto de encuentro" del ciclo de Telefe, en el que dos famosos invitados de Andy Kusnetzoff pasan a mirarse cara a cara y lanzar una pregunta cada uno. En esta oportunidad, la locutora estuvo junto a su excompañero en ShowMatch, Pachu Peña.

"¿Disfrutaste mucho de trabajar tantos años con Marcelo (Tinelli)?", preguntó el humorista. Su colega, por su parte, respondió que no sabía si fue "tanto el disfrute sino el poco atrevimiento", y profundizó en "la crueldad del medio que hizo que se hablara detrás" de ella.

"Cuando uno encuentra un lugar donde te sentís seguro y donde tenes una cantidad de posibilidades, y que, por el lugar que ocupas, el teléfono te va a sonar más veces que si te quedas sola, a veces te acomodás y decís me quedó acá, porque estoy cómoda y las cosas salen mejor. Podría haber jugado fichas más altas, podría haberme jugado más, pero preferí la comodidad a la crueldad de la gente", confesó.

Andy Kusnetzoff se metió en la dinámica y le consultó si hoy repetiría el mismo camino que la trajo al día de hoy en los medios. "Sería más atrevida, mas osada, me jugaría más. Confío plenamente en mi, en lo que no confiaba era en el medio, en la gente. Eso mismo me pasó en mis relaciones de pareja, fue la respuesta de la humorista.

"¿Fuiste amiga de Tinelli?", indagó el conductor de PH Podemos Hablar. Feudale fingió una relación que no existe y aclaró: "No fui amiga de Tinelli. Creo que fui amiga de Paula (Robles). Le tengo un profundo respeto a Marcelo pero no somos amigos. No tengo amigos en el medio, no soy de salir a comer con la gente. Me acostumbré a estar más bien sola. Soy una persona que disfruta de su soledad".

Sus experiencias fallidas en el amor

Feudale expuso las razones por las cuales no le fue del todo bien con las parejas que tuvo a lo largo de su vida. “Si bien es cierto que no emboqué con las personas que debería, era muy romántica y creía que todo tenía que ser perfecto”, reconoció.

“Cuando pasaba una mínima cuestión pensaba que no funcionaba o que no era para mí”, explicó en otro pasaje del programa que se emite por Telefé.

En esa dirección, agregó: “Tuve varias parejas, Soy heterosexual, pero tuve que acostumbrarme a ser ‘machorrita’ porque el medio te lo exigía. Yo trabajé en Rock and Pop y era ‘machirula’ ciento por ciento. Éramos dos mujeres y 44 varones. A veces revestíamos como plantas”.

“Me costó mucho el tema de las relaciones, primero porque tenía un compromiso muy grande con mi carrera. Y vengo de una época donde la mujer elegía la casa, a cocinar, o a trabajar. Todo junto no se podía”, completó.