Paula Robles se confesó en LAM y dejó la puerta abierta con Tinelli: "Mi gran amor"

La bailarina dio una entrevista exclusiva con Ángel de Brito y dejó una inesperada confesión acerca del conductor de Canta Conmigo Ahora.

Paula Robles no suele presentarse en los programas de espectáculos pero este viernes fue la excepción. En una entrevista a Ángel de Brito en LAM, la bailarina abrió su corazón y, en medio de rumores de reconciliación, contó su verdad en relación a Marcelo Tinelli.

La madre de Francisco y Juanita, fruto de su relación con el conductor de Canta conmigo Ahora, hizo un repaso por su carrera luego de ver un emotivo video, y recordó su paso por Bailando por un sueño, el programa que conducía su ex marido, Marcelo Tinelli.

Al ser consultada por su participación en el certamen, la talentosa bailarina que siempre se mantuvo al margen de los escándalos y el ojo mediático confesó que fue ella quien le pidió bailar a Marcelo en aquel entonces. A pesar de que no ganó el concurso, Paula aseguró que “el camino recorrido ya me hizo ganar. Yo había ido a bailar y a dar lo mejor de mi y eso es lo que me importaba”, dijo.

En un momento de la noche, Andrea Taboada le preguntó si Tinelli había sido su gran amor. A lo que Paula, algo sonrojada y sonriente, le respondió: "Sí. Marcelo fue mi gran amor, con él estuvimos once años", aseguró, y contó que en los últimos tiempos hubo un acercamiento, luego de que el conductor la contenga en una situación delicada con sus padres.

La talentosa bailarina, que se encuentra promocionando ´La leyenda secreta de Romeo y Julieta', del francés Redha Benteifour, aseguró que Tinelli "es un buen ex, un padre presente, y banca mucho", y concluyó: "es inevitable para mi no quererlo".

Duro golpe para Marcelo Tinelli

Juanita Tinelli dio a conocer que se irá del país por un tiempo y residirá en un país de Europa. La hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles comenzó hace un tiempo su carrera como modelo, razón por la que se iría a Francia a trabajar y ampliar su frontera laboral.

"Me voy a Europa. Por ahora es ir y estar ahí, con el modelaje no se sabe. Me pone nerviosa la pasarela pero son nervios lindos, lo disfruto mucho. Todavía estoy viendo a qué país, pero yo creo que va más por Francia", comenzó su descargo la hija de Tinelli.

Juanita dialogó con el notero de LAM, a quien en un primer momento le dijo que no da notas y luego le contó varis cosas sobre su vida, cuando le confesó que era la primera vez que daba una entrevista a un periodista. "Me pone nerviosa estar en la pasarela pero son unos nervios muy lindos. Me encanta, lo disfruto mucho. Desde chiquita me gusta lo artístico, pero actuando ahora no me veo", soltó Tinelli ante las preguntas del periodista y revelo que tampoco se dedicaría a la danza. "Solo bailo cuando salgo con mis amigas", añadió entre risas.