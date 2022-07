Se filtró un video de Marcelo Tinelli llorando: "Me pegó, no estoy bien"

Juanita Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, publicó un video de su papá llorando.

Se filtró un video de Marcelo Tinelli llorando que sorprendió a todos sus seguidores. El clip fue filmado por una de sus hijas, Juanita Tinelli, quien grabó el momento exacto y lo compartió en sus redes sociales.

En el video, aparece el conductor de La Academia de Showmatch mirando a cámara con una expresión de angustia y lágrimas en sus ojos. “¿Por qué estás triste, pa?”, le pregunta la modelo al comienzo del audiovisual, que compartió en sus historias de Instagram.

Las imágenes que publicó Juanita Tinelli.

“No sé, que sé yo. El día, también es martes, hay neblina, no sé... Me pegó, no estoy bien”, expresó el conductor. Debajo, Juanita escribió: “Le pegó duro el martes a Marcelo Tinelli”. Acto seguido, la joven reveló que se trataba de un filtro que modifica los rasgos para parecer que la persona está llorando.

El cruce entre Marcelo Tinelli y José María Listorti

El conductor José María Listorti, quien trabaja con Marcelo Tinelli desde hace 30 años, se llevó un enorme disgusto: su programa Super Super, transmitido por El Nueve, fue cancelado de un día para el otro. Si bien Listorti sabía que su contrato con el canal y con La Flia (la productora de Tinelli) caducaba el 30 de junio, no se esperaba que bajaran su programa sin previo aviso.

Es por esto que Listorti reconoció haber sentido mucha tristeza y desconcierto por esta decisión del canal. No solo ningún miembro de la producción le avisó esta decisión, sino que se enteró él mismo al ver que en televisión pasaron un capítulo repetido. Al comunicarse con el gerente de El Nueve, su respuesta lo dejó en shock.

"Le dije que lo bueno era terminar el ciclo y después empezar a repetirlo; más después de haberlo vendido toda la semana en redes. Ahora ni sé cuándo va a ser. Me dijo que es una decisión del canal que la tengo que respetar, pero la verdad es que no estoy de acuerdo", confesó el conductor, y destacó que le pone "el alma y el cuerpo" a cada proyecto que hace. Sin embargo, destacó que no le guarda rencor a Tinelli.

“Le mandé un mensaje para agradecerle por estos años de trabajo y me respondió diciéndome que nos vamos a juntar. Son muchos años trabajando juntos. No nos vamos a enojar porque yo decido tomar otro rumbo. Aparte no es taxativo, mañana me llaman para otra propuesta que me interese y lo hago. No cierro la puerta, ni me voy enojado”, cerró Listorti.