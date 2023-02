Marcelo Tinelli confirmó la noticia que más le duele: "Hace cinco meses"

Revelan que Marcelo Tinelli habría recibido una noticia que le rompió el corazón.

Marcelo Tinelli no estaría pasando por su mejor momento en cuanto a lo sentimental. Durante las últimas semanas, se rumoreó que su expareja, Guillermina Valdés, tendría un romance con el influencer Santiago Maratea y se dice que el conductor ya sabe todo.

Primero, se filtraron fotos de los dos juntos la noche del 14 de febrero, Día de San Valentín. En aquellas imágenes, se podía ver al influencer haciendo fila en una hamburguesería para comprar comida, mientras Guillermina lo esperaba adentro de un auto. Al ser consultado al respecto por la panelista Estefanía Berardi, Santiago dijo que son amigos hace un mes, mientras que Guillermina le dijo a Yanina Latorre que se conocían hace mucho más tiempo.

Esta incongruencia llamó mucho la atención, ya que reveló que uno de los dos estaba mintiendo. En este contexto, Andrea Taboada reveló en LAM (América TV) que el padre de Santiago Maratea, quien se dedica a reunir gente para las personas que perdieron familiares, "ofreció una comida y contó en ese momento que hace cinco meses comenzó la relación" entre su hijo y la ex de Tinelli.

"Lo contó sin ningún tipo de reparos. Todos se quedaron mudos", sumó la "angelita". Según esta información, Guillermina y Maratea estarían saliendo desde octubre. "El comentario fue: 'Cuando los encontraron en la hamburguesería se querían matar'. Ángel de Brito intervino y opinó que probablemente "querían blanquearlo", ya que de lo contrario, no se habrían expuesto a ir a una hamburguesería tan concurrida en pleno Palermo.

"Para mi no duran dos minutos, es una chica grande y con hijos...", opinó Yanina. "A mí lo que me sorprende es que el papá de Maratea lo haya dicho sin ningún problema, que no haya dicho 'no cuenten, no cuenten'", reflexionó Taboada. Por lo pronto, habrá que esperar para ver si blanquean su relación.

Revelan cómo se habría enterado Marcelo Tinelli sobre el romance entre Guillermina Valdés y Santiago Maratea

Según trascendió, Marcelo Tinelli se habría enterado por una persona del ambiente que Guillermina sale con Maratea. Además, se supo que el conductor dejó de seguir a su ex en las redes sociales justo unos días atrás. "Él ya está al tanto de esta relación. Ayer la dejó de seguir y después la volvió a seguir ayer a la tarde. Marcelo no se sorprende de esto", declaró Guido Záffora en Intrusos (América TV).

En este sentido, otra panelista agregó que Tinelli esquivó las cámaras durante varios días para evitar ser consultado al respecto. "Fue a un evento y terminó entrando por otro lado para que no le pregunten", detalló. Cabe destacar que, en diciembre de 2022, Maratea y la actriz habían sido vistos juntos en diciembre de 2022 en un restaurante.