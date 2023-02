Guillermina Valdés y Santi Maratea rompieron el silencio sobre su relación

Guillermina Valdés y Santiago Maratea dieron su palabra tras los rumores de romance.

Guillermina Valdés habló por primera vez sobre su supuesta relación con Santiago Maratea, luego de haber sido involucrada románticamente con el influencer, a quien le lleva 15 años.

Según estas versiones, la expareja de Marcelo Tinelli habría tenido un romance secreto con Maratea. Estos rumores salieron a la luz luego de que se filtrara una foto de ambos en un bar ubicado en Mar del Plata, lugar en el que Guillermina estaba haciendo una temporada de teatro. Además, se supo que pasaron San Valentín juntos.

En medio de esta incertidumbre, Valdés habló con Estefanía Berardi, panelista de LAM (América TV), y negó estar saliendo con el joven. "Somos amigos", le dijo Guillermina a Berardi. Sin embargo, Yanina Latorre se comunicó con Maratea, quien le aseguró que no eran amigos y que se conocieron en Mar del Plata, lo cual evidenció que estarían mintiendo.

Mientas estaban en vivo, Maratea le mandó un mensaje a Yanina. "Me está escribiendo Santi, me dijo que son amigos. Me puso: 'Yani, ya sabés cómo soy, somos amigos'", sumó la esposa de Diego Latorre. Berardi agregó que Guillermina le dijo "que no le gusta chonguear, que prefiere salir con alguien para conocerlo".

La cita de Guillermina Valdés y Santiago Maratea en San Valentín

En una de las fotos que se filtraron, se puede ver al influencer en una hamburguesería de Mar del Plata, haciendo una fila para comprar comida. Mientras tanto, Valdés lo esperaba afuera. "Tenemos una foto de Maratea en la hamburguesería Big Pons esperando su pedido para ir a comer con Guillermina, que lo estaba esperando en el auto para irse juntos", aportó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

Cabe destacar que esa foto fue tomada el 14 de febrero, Día de San Valentín. Marcela Tauro agregó un dato que impactó a todas las panelistas presentes: que Marcelo Tinelli sabría de su romance. "Creo que Tinelli se enteró que salieron anoche", detalló la panelista. Por su parte, Karina Iavícoli opinó que, si estos rumores son ciertos, harían una pareja muy extraña y con poco futuro, ya que "tienen dos estilos de vida completamente diferentes". Sin embargo, ninguno de los panelistas presentes dudó de que esas fotos hayan sido tomadas en un contexto de cita y romance y especularon que, posiblemente, están ocultando su amor.