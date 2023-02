Chau Tinelli: Guillermina Valdés pasó San Valentín con otro famoso 15 años menor

La actriz Guillermina Valdés se vio junto a un famoso influencer conocido por sus campañas de colectas caritativas y estallaron las sospechas de romance.

Guillermina Valdés volvió a ser noticia por un acercamiento que levantó sospechas de un nuevo amor en su vida lejos de Marcelo Tinelli. La actriz despertó infinidad de rumores tras pasar San Valentín con el popular influencer Santiago Maratea, debido a una fotografía que se filtró en el día de los enamorados y llegó a la televisión.

Una columnista de Intrusos (América TV) sorprendió a Flor de la V con un informe sobre las actualizaciones amorosas de la actriz y señaló: "Él estuvo 5 días en la Costa y ella está trabajando en Mar del Plata. Pasaron San Valentín juntos". Pasados unos segundos de suspenso agregó: "Él es Santi Maratea. Tenemos una foto de Maratea en la hamburguesería Big Pons esperando su pedido para ir a comer con Guillermina, que lo estaba esperando en el auto para irse juntos".

Lanzada la bomba, la conductora del magazine dio su aprobación sobre la supuesta pareja y se mostró muy contenta, aunque Marcela Tauro y Karina Iavícoli eligieron mostrarse más cautas. La primera, fiel a su estilo de comentarios picantes, señaló: "Creo que Tinelli se enteró que salieron anoche".

Por otro lado, Iavícoli opinó que, para ella, la pareja sería un tanto curiosa y quizás difícil de llevar adelante dado que "tienen dos estilos de vida completamente diferentes". Rápidamente, Guido Záffora, Laura Ubfal y el resto del panel terminaron arengando por la opción de celebrar el rumoreado nacimiento de un amor.

Guillermina Valdés definió su relación con Marcelo Tinelli: "No sirve"

Guillermina Valdés abrió su corazón y habló sobre su separación de Marcelo Tinelli, de quien se separó en mayo de 2022 tras nueve años de relación y un hijo en común, Lorenzo. Guillermina suele mostrarse bastante reservada en cuanto a su vida personal. Al día de hoy, se encuentra muy enfocada en su carrera artística y en pasar tiempo con su hijo. En una reciente entrevista, la actriz brindó algunos detalles sobre su ruptura con el conductor.

"Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, contó Valdés en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez). En este sentido, aseguró que sigue en contacto con Marcelo por el bien de su hijo, algo que considera muy importante.

"Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, reflexionó. Además, remarcó lo importante que considera tener un buen diálogo con sus exparejas. “Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”, concluyó.