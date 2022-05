Se filtró el motivo por el que Tinelli dejó a Guillermina Valdés: "Se cansó"

La escandalosa razón por la que Tinelli decidió separarse de Guillermina Valdés. La información fue brindada por Yanina Latorre, en LAM.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron y decidieron comunicarlo oficialmente en las últimas horas mediante Angel de Brito. Justamente, una panelista del programa que conduce el periodista fue la encargada de dar a conocer las razones por las que el "Cabezón" tomó la determinación de dar un paso al costado, y la misma fue Yanina Latorre.

“La pareja venía mal desde hace rato y todo comenzó cuando llegaron de las vacaciones es de Punta del Este. Tienen estilos de vida diferentes. Se canso él de remarla y que ella no hacía nada”, sentenció Yanina Latorre, dejando entrever que fue Marcelo Tinelli el que cortó con el vínculo sentimental. Sobre el accionar de Guillermina Valdés en la pareja, en LAM aseguraron que parte del conflicto tuvo que ver con los hijos del conductor.

Sin preámbulos, Yanina Latorre aseguró: "Era muy celosa de la relación que él tenía con sus hijos. Yo creo que no se llevan mal, sino que no hay onda. Hay diferentes gustos y no había onda entre los chicos. No fluía”. Cabe destacar que el propio Marcelo Tinelli aseguró haber terminado la relación de forma positiva.

"Nos separamos en muy buenos términos. Y vos sabés cuánto nos queremos. Sos testigo”, le expresó Tinelli a LAM. Por su parte, Ángel de Brito agregó información sobre esta ruptura y sentenció: "No es crisis, es separación. En la pandemia tuvieron otra separación y después se reconciliaron”.

Marcelo Tinelli rompió el silencio y dio detalles de su separación con Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés estaban en pareja desde el año 2012 y para tristeza de muchos, todo parece haber llegado a su fin. Ángel de Brito se comunicó con el conductor y con la empresaria que le dieron su versión de los hechos. En LAM el periodista reveló qué fue lo que le dijeron los protagonistas sobre la separación más polémica del momento.

Yanina Latorre fue la que desarrolló el tema y reveló que hace tiempo venían con rispideces en la relación. Según la panelista de LAM lo que ocurre es que Guillermina Valdés es extremadamente celosa y nunca pudo comprender la relación que Marcelo Tinelli tiene con sus hijos. El conductor de "Showmatch" tiene un vínculo muy cercano y unido con sus cinco hijos. Como si eso fuera poco, el periodista deportivo también mantiene buena relación con sus exparejas y madre de sus hijos. La actitud de la empresaria fue muy criticada por las angelitas.

Ángel de Brito se comunicó con Marcelo Tinelli y le preguntó si estaba separado. La respuesta del expresidente de San Lorenzo de Almagro manifestó: "Sí 'Angelito'. No voy a decir nada por respeto a ambos, pero estamos super bien". De esa forma el conductor dejó en claro que más allá de la separación, ambos acordaron que la relación se mantenga en buenos términos. El periodista también habló con Guillermina Valdés que expresó: "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabes cuanto nos queremos".