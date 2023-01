"Santi Manotea", la insólita tendencia contra el influencer tras el rechazo a la colecta para los padres de Fernando

En las redes se burlaron del rechazo de los padres de Fernando a la colecta que quería iniciar Santi Maratea.

La colecta que Santi Maratea buscaba realizar para ayudar economícamente a los padres de Fernándo Báez Sosa fue rechazada por Graciela y Silvino. De inmediato, en las redes comenzó a crecer una tendencia que se mofa del influencer y lo rebautizó como "Santi Manotea".

Maratea se anotició de que el papá del joven asesinado hace changas para poder solventar los gastos del juicio que se lleva a cabo en el partido de Dolores y propuso a sus seguidores juntar plata para colaborar con la causa. “Lo hacemos? (Está hablando del padre de Fernando Báez Sosa)”, fue la pregunta disparadora en su cuenta de Twitter al citar el mensaje que contaba la situación.

Sin embargo, y pesa a que la propuesta sumó más de 78 mil “me gusta”, la familia dijo que no recibirá el dinero. “Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos, y no quieren. Están superagradecidos por todo el apoyo”, contó en sus historias de Instagram Maratea. Y agregó: “Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”.

“Los padres no necesitan que hagamos una colecta, necesitan que haya justicia y que apoyemos a la familia”, dijo Maratea y contó que habló con el abogado de la familia, Fernando Burlando. Él comunicó que la familia está agradecida con el gesto, pero que no va a aceptar la plata. Además, señaló que este 18 de enero se cumplen tres años del asesinato de Fernando a manos de los ocho rugbiers, cuando lo atacaron a golpes en la puerta del boliche Le Brique, ubicado en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

La situación provocó que en Twitter una gran cantidad de usuarios se burlaran de Maratea haciendo popular el apodo "Santi Manotea". Bajo esas palabras, algunos aprovecharon para publicar memes contra el influencer, mientras que otros vertieron sus críticas sin piedad.

"Pobre santi manotea, la familia de fernando no quiere que realice una colecta, así que no va a poder consagrarse como héroe con dinero ajeno. El martirio de no ser protagonista", se quejó una usuaria, entre otros. Al tiempo que otro disparó: "El narcisismo de Santi Manotea desbloqueó un nuevo nivel. Inés Perado".

Los memes contra "Santi Manotea"