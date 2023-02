Explosiva reacción de Marcelo Tinelli al romance de Santi Maratea y Guillermina Valdés: "Ya está al tanto"

Marcelo Tinelli, expareja de Guillermina Valdés, tuvo una reacción inesperada frente al affaire de la modelo con Santi Maratea.

En medio de los impensados rumores de romance entre Santi Maratea y Guillermina Valdés, se dio a conocer qué dijo Marcelo Tinelli, expareja de la modelo. El conductor que está a punto de firmar en América TV como director artístico se hizo eco de la situación y se reveló cuál fue su reacción.

"Tuvieron una semana de amor en Mar del Plata, él viajó exclusivamente para estar con Guillermina", indicó Guido Záffora, el panelista que trabaja en Intrusos con Flor de la V a través de América TV, sobre lo que ocurrió con Santi y Guillermina. Cuando se filtró que ambos salieron a comer juntos para pasar el Día de San Valentín, el "Cabezón" ya se había enterado de todo.

"Él ya está al tanto de esta relación. Ayer la dejó de seguir y después la volvió a seguir ayer a la tarde. Marcelo no se sorprende de esto", precisó el panelista, dando a entender que Tinelli sabía de antemano el vínculo entre su expareja y el influencer que realiza colectas solidarias. La empresaria declaró sobre estos rumores y dijo que eran solo amigos.

"Marcelo fue a un evento y terminó entrando por otro lado para que no le pregunten", aseguró una de las panelistas de Intrusos. A Maratea y Valdés lo interceptaron en otra oportunidad: fue en el mes de diciembre de 2022, cuando también salieron a cenar a un restaurant porteño.

Guillermina Valdés y Santi Maratea rompieron el silencio sobre su relación

Guillermina Valdés habló por primera vez sobre su supuesta relación con Santiago Maratea, luego de haber sido involucrada románticamente con el influencer, a quien le lleva 15 años.

Según estas versiones, la expareja de Marcelo Tinelli habría tenido un romance secreto con Maratea. Estos rumores salieron a la luz luego de que se filtrara una foto de ambos en un bar ubicado en Mar del Plata, lugar en el que Guillermina estaba haciendo una temporada de teatro. Además, se supo que pasaron San Valentín juntos.

En medio de esta incertidumbre, Valdés habló con Estefanía Berardi, panelista de LAM (América TV), y negó estar saliendo con el joven. "Somos amigos", le dijo Guillermina a Berardi. Sin embargo, Yanina Latorre se comunicó con Maratea, quien le aseguró que no eran amigos y que se conocieron en Mar del Plata, lo cual evidenció que estarían mintiendo.

Mientas estaban en vivo, Maratea le mandó un mensaje a Yanina. "Me está escribiendo Santi, me dijo que son amigos. Me puso: 'Yani, ya sabés cómo soy, somos amigos'", sumó la esposa de Diego Latorre. Berardi agregó que Guillermina le dijo "que no le gusta chonguear, que prefiere salir con alguien para conocerlo".