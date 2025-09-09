Marcela Feudale destrozó a Adabel Guerrero en pleno vivo: "Vos".

La periodista y locutora Marcela Feudale tuvo un fuerte cruce con la bailarina Adabel Guerrero en la emisión del lunes de LAM. El intercambio entre las mediáticas.

El origen del cruce fue una declaración del influencer Grego Rossello, quien llevó su ciclo "Ferné con Grego" a la pantalla de Telefe. "No quiero incomodar al invitado, no busco ser incisivo porque no es mi forma", expresó el influencer y conductor del programa.

A raíz de sus dichos, en LAM se generó un picante debate: Guerrero lo bancó, pero tanto Feudale como Yanina Latorre lo cuestionaron. "Pero vos no sos periodista, vos no sabés lo que el periodista va a buscar del entrevistado", le dijo Feudale a Guerrero, y agregó: "Si el entrevistado no quiere que se le pregunte, no tiene que ir".

Si el entrevistado no quiere que se le pregunte por algo, entonces que no vaya, no me podés condicionar a mí como periodista en función de lo que puedo o no preguntar", agregó la locutora, con el respaldo de Yanina Latorre, quien aseguró que coincidía con su parecer.

Marcela Feudale destrozó a Adabel Guerrero en pleno vivo: "Vos".

Qué dijo Adabel Guerrero

En clara oposición a Marcela Feudale, Adabel Guerrero consideró: "Hay programas que no les interesa hacer ciertas preguntas para que el invitado se sienta incómodo". Asimismo, Guerrero añadió: "Lo digo como artista, a veces no tenés ganas de que te hagan ciertas preguntas".