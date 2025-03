El desesperado descargo de Marcela Feudale en plena crisis de Milei: "No sabemos qué hacer"

Marcela Feudale apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la crisis.

En los últimos años, Marcela Feudale cobró relevancia en los medios por sus participaciones en los paneles de diferentes programas de televisión. La comunicadora dejó de ser la voz en off de ShowMatch con Marcelo Tinelli para mostrarse frente a cámara y posicionarse sobre diferentes temas: así lo hizo en un reciente descargo contra el gobierno de Javier Milei por su política económica.

La locutora es parte del equipo de Duro de Domar en C5N, ciclo conducido por Pablo Duggan y, en un debate desarrollado en los últimos días al aire, habló sobre las decisiones del gobierno de La Libertad Avanza en la realidad de la gente. "La señora que va con 200 lucas al supermercado y trae menos de medio changuito, ya no tiene más", comenzó.

"Nos pasa a todos, me entendés. Ya no sabés qué cambiar, a quién quemar, a quién tocarle el timbre, qué canje hacer, canjeás huevos por las redes. Ya no sabés cómo correr", concluyó en su descargo Marcela Feudale. Por su parte, Duggan anticipó: "El Gobierno va a tener más inflación en marzo y se va a ir a la mierda la inflación".

El descargo de Marcela Feudale contra el gobierno por los incendios en la Patagonia

"Hola Patricia Bullrich y Daniel Scioli, ya que ni siquiera hay partes nacionales, la gente de @fmdelamontana nos informa. El área técnica realiza un monitoreo constante de la información meteorológica para priorizar la seguridad de los habitantes y de los combatientes desplegados en el terreno", escribió Feudale en su cuenta de Twitter. Y siguió: "El área técnica realiza un monitoreo constante de la información meteorológica para priorizar la seguridad de los habitantes y de los combatientes desplegados en el terreno. ¿No piensan hacerse cargo? ¿Qué espera el Ministerio de Seguridad para activar y dar respuesta a la tarea que pasó a su cartera?".

Marcela Feudale.

El contundente análisis de Marcela Feudale sobre un mensaje de odio de Milei

El Presidente compartió un video que trataba al kirchnerismo como una enfermedad y sostuvo: "Es muy feo el video y es muy feo, aunque vos no coincidas intelectualmente o ideológicamente con otra persona, considerar que es un virus que infecta y que mata. Ese fue el principio para él (Hitler) para construir una política que se llamó 'Solución final'. No me gustan esas cosas, me parecen espantosas, innecesarias para una sociedad que ya estamos bastante divididos. Creo que lo que hay que buscar ahora es otra cosa, es otro consenso".

La exfigura de Showmatch que se animó a contar el drama de su infancia

"A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares. Decir: ‘¡Esto existe y está pasándome a mí!’ Y cuando te das cuenta, ya no es fácil salir… No es fácil. Más aún, y entre tanto, cuando papá estaba luchando por vivir", comentó Denise Dumas sobre lo que vivió en una relación amorosa. Y sumó: "Hay situaciones que empiezan a naturalizarse. Otras que empiezan a esconderse. Y otras por las que te jurás dar batalla una y otra vez. Alguien que te lastima no te ama. Y tampoco está bueno que lo ames. Hay que salir de ahí. Yo era una mujer lastimada. Era muy poquita cosa. Con mínima autoestima y sin posibilidad de escapar".