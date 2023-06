Lucca Bardelli contó lo peor de Julieta Poggio: "Es capaz"

El exnovio de la finalista de Gran Hermano rompió el silencio y contó detalles sobre su separación. La impactante revelación sobre la personalidad de la bailarina.

Julieta Poggio salió de la casa de Gran Hermano y tuvo que enfrentar varios rumores de ruptura con su novio Lucca Bardelli. En un principio, la bailarina negó las versiones y sostuvo que seguían apostando al amor. Pero, finalmente, hace algunas semanas confirmó el fin del noviazgo.

La encargada de confirmarlo fue Julieta en su programa de stream, Fuera de joda, que comparte con otros exparticipantes de GH. Sin embargo, el revuelo lejos de caer se disparó, ya que empezaron a circular versiones que relacionaban al joven con la madre de la influencer.

Por su parte, Lucca se limitó a hacer un par de aclaraciones a través de sus redes sociales. Pero este miércoles rompió el silenció y compartió detalles sobre la ruptura con Poggio. Además, compartió un detalle de la personalidad de la bailarina que causó un gran impacto en los internautas.

“Te cuento cómo fue la separación. Nosotros habíamos quedado en darnos un tiempo y fue re sano, esto fue cinco días antes de que ella comunique la noticia", explicó y añadió: "Yo me quedé esperando qué onda ese tiempo y después lo dijo en público, hablé con ella para juntarnos y darle un cierre formal, yo quería cerrar el ciclo y no quería cerrarlo por la radio”.

El joven continuó su relato y contó cómo fueron las horas previas al fin del noviazgo. “El día que nos separamos fue muy light y entendimos que como pareja no íbamos a seguir, fue poco tiempo entre la distancia que decidimos darnos y la separación, yo le dije a ella que no había quedado nada claro lo de esa conversación", indicó, en diálogo con Mitre Live, y subrayó: "Me empezaron a llegar comentarios que habíamos cortado, me enteré de mi separación por su streaming".

En ese sentido, el joven aclaró: "Fue raro todo lo que pasó, queda como que lo estoy diciendo mal por ella, pero fue así", "Ella me había hablado, pero yo tenía el chat archivado y esos cuatro o cinco días fueron raros por falta de comunicación, me enteré así y le dije de juntarnos para cerrar nuestra historia bien, para los dos hacía falta una charla", sumó.

Por último, el periodista Juan Etchegoyen le consultó cómo le caería que Julieta presente a un nuevo novio -se la relacionó con Marcos Ginocchio- y respondió: "Si está con alguien, que sea con alguien que la haga feliz, está perfecto. No tengo ni idea si está con alguien, te hablo sin saber". Pero cerró con un particular rasgo de la personalidad de su ex: "Si me decís que al otro día de separarnos estuvo con alguien, cero respeto. Yo a Juli siempre la jodía y le decía 'el día que corte con vos, yo sé que al otro día estás con otro' pero porque ella es así. ¿Viste que hay personas que son así?. Juli al otro día es capaz de ya estar con alguien".

Julieta Poggio hizo una impactante revelación

Julieta Poggio, finalista de la última edición de Gran Hermano, hizo un llamativo comentario sobre su situación sentimental, apenas un mes después de haber anunciado su separación de Lucca Bardelli. La bailarina de 21 años se mostraba muy feliz y enamorada de su novio, con quien mantuvo dos años de relación. Sin embargo, de un día para el otro anunciaron su ruptura.

Al mismo tiempo, cobró fuerza que la ex "hermanita" habría empezado una relación secreta con Marcos Ginocchio, el ganador del reality. Aunque Julieta no dio demasiados detalles sobre su separación, los rumores de una posible infidelidad por parte de Bardelli no tardaron en salir a la luz. En este contexto, la joven soltó una polémica declaración: les adelantó a sus seguidores que, muy posiblemente, vuelvan a verla en pareja con otra persona dentro de poco tiempo.

Todo comenzó cuando Lucila "La Tora" Villar les preguntó a sus compañeros en el programa de streaming Fuera de Joda si se sienten preparados para tener una relación abierta. Para sorpresa de todos, Julieta respondió: "Puede ser, eh...". "¡Puede ser, tira esta!", reaccionó Nacho Castañares, sorprendido. "¡Juli! Dale, boluda, te conocemos", le contestó Lucila.

"Cada vez lo veo más posible, si les soy sincera", insitió Poggio. Ante esto, Nacho acotó que "es una cuestión de probar". Sin embargo, Daniela Celis, su amiga, la interrumpió y le sugirió: "No te pongas en una relación, por ahora". "No, no, no. Por ahora, ni en pedo. Mis amigas me dan tres meses soltera", confesó.

"¡¿Tres meses?!", se preguntó Lucila, indignada. "Me gusta que lo admitas, Juli", comentó Castañares. El video se volvió viral en Twitter y miles de usuarios de la plataforma opinaron que podría estar saliendo con Marcos en secreto. "Está preparando el terreno para confirmar", supuso una usuaria.