Lucca Bardelli reveló la verdad de su separación con Julieta Poggio: "Mentira"

Lucca Bardelli dio a conocer el motivo de su separación de Julieta Poggio, tras el final de Gran Hermano.

Lucca Bardelli tuvo un llamativo gesto tras su separación de Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), con quien mantuvo una relación de 2 años. De un día para el otro, ambos anunciaron que estaban separados, sin dar demasiados detalles al respecto. Ahora, Bardelli tuvo una inesperada actitud en sus redes sociales que dio cuenta de que habría sido Julieta quien lo dejó ir.

Primero, surgieron fuertes rumores de que la causa de su ruptura fueron las supuestas infidelidades por parte de Lucca. Sin embargo, al hablar sobre el tema, Poggio aclaró que tales infidelidades no existieron y que terminaron porque los dos se encuentran en momentos de su vida muy diferentes, especialmente ahora, que ella se encuentra en el mejor momento de su carrera.

En este contexto de incertidumbre, Lucca le dio "me gusta" a un video con una llamativa frase: "No me gustan las mentiras y odio las excusas". Estefanía Berardi, panelista de LAM (América TV) y Mañanísima (Ciudad Magazine), notó este detalle y compartió una captura en sus redes sociales, en la que se puede ver el "like" de Lucca. A raíz de esto, varios de sus seguidores especularon con que habría sido Julieta quien tomó la decisión de separarse.

El video al que Lucca Bardelli le dio "me gusta".

La palabra de Julieta Poggio y Lucca Bardelli sobre su separación

Julieta Poggio dio la primicia de su separación en Fuera de Joda, el stream que los "hermanitos" hacen en Telefe. Más tarde, contó los motivos de su decisión en LAM (América TV). "Es algo de que, en una relación, vos necesitás estar bien con vos misma para poder dar lo mejor. Yo estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por la hermosa persona que es", relató.

En este sentido, dio a entender que en este momento de su vida, no podía darle eso a Lucca. "Hay cosas que son difíciles de afrontar y cosas que nadie te prepara para recibir. Terminamos de una manera muy linda y con respeto, como se merecía la relación. Es un momento complicado", cerró la bailarina.

Por su parte, Bardelli hizo un posteo en el que dejó en claro que se separaron en buenos términos. "Para mí, es mi familia y nunca voy a dejar de amarla. Obviamente por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decidimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos. Ojalá en algún momento la vida nos pueda volver a encontrar más felices que nunca y seguir compartiendo momentos juntos", publicó el joven.