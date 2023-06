Julieta Poggio se quebró y contó la verdad del "romance" entre Lucca Bardelli y su madre: "Me da náuseas"

Julieta Poggio decidió confirmar un secreto a voces. Qué dijo la exparticipante de Gran Hermano.

Julieta Poggio es nuevamente noticia. La exparticipante de Gran Hermano decidió confirmar un secreto a voces y contar la verdad sobre el supuesto romance de Lucca Bardelli y su madre, Patricia Destefani. Cabe destacar que hace muy pocas horas el romance entre la ex-hermanita y el modelo terminó, razón por la cual comenzaron a crecer los rumores sobre posibles detonantes.

Como era de esperarse, Julieta Poggio confirmó que no existió ni existe una relación entre su exnovio y su madre. "Fue muy feo para mí y para mi familia este rumor horrible, que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”, expresó "Juli" mediante un descargo contundente.

Acto seguido, y refiriéndose a la persona que afirmó que existía un vínculo amoroso entre Lucca Bardelli y Patricia Destefani, Julieta Poggio exclamó: "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera”. Según trascendió, la protagonista apuntada por la ex-Gran Hermano es la periodista Tamara Bella.

Julieta Poggio confiesa lo difícil que fue terminar su relación con Lucca Bardelli

Julieta Poggio abrió su corazón y habló sobre el devastador momento personal que vive por su separación de Lucca Bardelli, con quien mantuvo dos años de relación. Desde hace varias semanas se rumoreaba que la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y su pareja le habían puesto un punto final al vínculo. Sin embargo, nada de esto estaba confirmado y seguían mostrándose juntos en la redes sociales. Finalmente, la bailarina rompió el silencio con un desgarrador mensaje.

La relación entre Lucca y Julieta estaba en la cuerda floja desde hace meses, cuando salieron a la luz rumores de que Lucca le habría sido infiel mientras ella estaba adentro del reality. Una vez que Poggio salió de la casa, negó todas estas versiones y aseguró que su relación seguía igual de bien. Sin embargo, de un día para el otro, la joven dio la primicia de su separación en Fuera de Joda, el stream que los "hermanitos" hacen en Telefe. Más tarde, contó los motivos de su decisión en LAM (América TV).

"Estoy medio triste hoy, si hablo mucho lloro", confesó la actriz. "¿Es una decisión que te costó tomar?", indagó el movilero. A lo que Julieta respondió, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos: "Muchísimo, duele un montón, estoy muy sensible". Julieta explicó que si bien fue una decisión muy dificil de tomar, sintió que "era lo necesario para terminar esta relación tan sana que tuvimos y terminarlo de una manera linda".