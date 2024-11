El duro pedido de La Sole que causó angustia en el folklore: "Tiempos difíciles"

La Sole compartió un posteo que interpeló a muchos usuarios.

Soledad Pastorutti es una de las figuras más relevantes del folklore argentino y por eso cada noticia sobre su vida genera repercusión entre los fans de ese género. La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Entré a mi Pago sin Golpear se pronunció sobre una dramática situación que la interpeló en sus redes sociales.

La artista oriunda del pequeño pueblo perteneciente al sur de la Provincia de Santa Fe, Arequito, tiene millones de seguidores en sus redes sociales y, además de mostrar algunos momentos de su día a día y compartir posteos relativos a su costado profesional, aprovecha su masiva llegada para compartir causas importantes y ayudar a personas que necesitan visibilidad.

En ese sentido, Pastorutti compartió en una de sus historias de Instagram un posteo sobre un niño que padece una enfermedad, cuya familia recibe donaciones económicas para afrontar los gastos. "Me llamo Erick, tengo Síndrome Pura, una enfermedad poco frecuenta que no tiene cura, una enfermedad poco frecuente que no tiene cura, me provoca trastornos en el neurodesarrollo y soy electrodependiente. Son tiempos difíciles y más cuando se trata de salud. Tu ayuda es indispensable", reza el posteo que compartió Soledad en su perfil.

Las emotivas palabras de La Sole sobre sus comienzos

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock”. “En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró, en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".

La Sole, en vivo.

La emoción de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

