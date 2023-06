El sincericidio de Julieta Poggio tras los rumores de romance con Marcos: "Tres meses"

Julieta Poggio avivó los rumores de romance con Marcos Ginocchio con un controversial comentario.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo un llamativo comentario sobre su situación amorosa, apenas un mes después de haber anunciado su separación de Lucca Bardelli. La bailarina de 21 años se mostraba muy feliz y enamorada de su novio, con quien mantuvo dos años de relación. Sin embargo, de un día para el otro anunciaron su ruptura. Paralelamente, se corrió el rumor de que la ex "hermanita" habría empezado una relación en secreto con Marcos Ginocchio, el ganador del reality.

Aunque Julieta no dio demasiados detalles sobre su separación, los rumores de una posible infidelidad por parte de Bardelli no tardaron en salir a la luz. En este contexto, la joven soltó una polémica declaración: les adelantó a sus seguidores que, muy posiblemente, vuelvan a verla en pareja con otra persona dentro de poco tiempo.

Todo comenzó cuando Lucila "La Tora" Villar les preguntó a sus compañeros en el programa de streaming Fuera de Joda (Telefe) si se sienten preparados para tener una relación abierta. Para sorpresa de todos, Julieta respondió: "Puede ser, eh...". "¡Puede ser, tira esta!", reaccionó Nacho Castañares, sorprendido. "¡Juli! Dale, boluda, te conocemos", le contestó Lucila.

"Cada vez lo veo más posible, si les soy sincera", amplió Poggio. Ante esto, Nacho acotó que "es una cuestión de probar". Sin embargo, Daniela Celis, su amiga, la interrumpió y le sugirió: "No te pongas en una relación, por ahora". "No, no, no. Por ahora, ni en pedo. Mis amigas me dan tres meses soltera", confesó.

"¡¿Tres meses?!", se preguntó Lucila, indignada. "Me gusta que lo admitas, Juli", comentó Castañares. El video se volvió viral en Twitter y miles de usuarios de la plataforma opinaron que podría estar saliendo con Marcos en secreto. "Está preparando el terreno para confirmar", supuso una usuaria. "Las caras de Dani mientras dice eso Ju, cine", observó otra persona.

Recientemente, Julieta respondió a las versiones de romance con "El Primo". Todo comenzó cuando Yanina Latorre aseguró en LAM (América TV) que habían pasado la noche juntos en la casa de un productor de Telefe. Mientras el joven salteño se llamó al silencio y no dio ninguna declaración, Julieta lo hizo y desmintió el rumor.

"Yanina (Latorre) dijo que se vieron en un departamento de Palermo que les prestó un productor...", indagó el cronista. "¿Qué productor? No, no es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir. Aparte yo estoy pasando por un momento difícil. Es feo que se digan cosas que no son", respondió la bailarina. Cuando el notero le preguntó si podrían llegar a salir, Poggio respondió: "La verdad, la verdad, es que somos amigos. Igual que lo soy con Nacho. Y siempre fue así". Sin embargo, reconoció: "Sí, eso yo ya lo dije. Me parece lindo, pero somos amigos".

Cómo habrían sido los encuentros secretos entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Según el testimonio de Yanina Latorre, Julieta terminó su relación con Bardelli apenas salió de la casa de Gran Hermano, aparentemente, por las infidelidades de Lucca. "En realidad, ella cortó no el día que lo blanquearon ni lo contaron, sino ni bien salió de la casa", aseguró la "angelita".

En este sentido, señaló que "no pasaba nada entre ellos porque parece que él (Marcos) no daba el primer paso". Según su relato, un productor de Telefe les prestó su departamento dos veces. "Me enteré que después, no sé si ella o él, le pidieron al productor: ‘¿Me prestás la llave de nuevo?’. Se ve que les gustó el encuentro. Después si hay otros lugares o se vieron más veces, no lo sé", concluyó la esposa de Diego Latorre.