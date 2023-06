Julieta rompió el silencio y dijo lo menos pensado sobre Marcos: "Siempre fue así"

La exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio y habló de su "amor" con el ganador del mismo certamen, en medio de su escandalosa separación.

En medio de su escandalosa separación de Lucca Bardelli por rumores de un engaño, la semifinalista de Gran Hermano (Telefe) Julieta Poggio rompió el silencio y se animó a hablar de sus sentimientos hacia Marcos Ginocchio, el ganador del mismo certamen. "Me parece lindo", reconoció.

Interceptada por un móvil de LAM (América TV), Julieta despejó todos los rumores que se tejieron las últimas semanas sobre un supuesto acercamiento amoroso entre ella y Marcos, y no dudó en confirmar qué siente por quien fue su compañero en el reality. "Yanina (Latorre) dijo que se vieron en un departamento de Palermo que les prestó un productor", lanzó el cronista de Ángel de Brito arrinconando a Poggio para que aclare dicha filtración.

"¿Qué productor? No, no es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir. Aparte yo estoy pasando por un momento difícil. Es feo que se digan cosas que no son", sentenció Julieta. Con insistencia, el periodista deslizó: "Vos ahora estás soltera. Marcos está soltero. ¿Se pueden gustar y podrían salir?". La respuesta del otro lado no tardó en venir, alejada del terreno de la fantasía de las redes: "Por eso sigue el ship. Es alimentar el ship. Pero no por eso tiene que ser real".

No contento con el material conseguido, el notero no dudó en disparar otra bala y exclamó: "Pero ¿puede ser que en un futuro los veamos?". "La verdad, la verdad, es que somos amigos. Igual que lo soy con Nacho. Y siempre fue así", dando por zanjado el asunto, ante las insistentes repreguntas que no pararon. "¿Pero es un muchacho que te parece lindo, además de buena persona?", quiso saber el periodista sin dar el brazo a torcer. "Sí. Eso yo ya lo dije. Me parece lindo, pero somos amigos", cerró Julieta con una cortante respuesta.

"¿Vos podrías llegar a salir con un amigo en un futuro?", arremetió, por último, el movilero en un intento por lograr destrabar a su entrevistada y conseguir una primicia. Categórica, Poggio no dudó en aclarar una vez más sus sentimientos hacía Marcos y, por el momento, despejó los rumores que circulan en torno a un enamoramiento: "Con un amigo, no. Un amigo es un amigo. Siempre fue mi amigo".

"Marculi" es real: aseguran que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tienen encuentros clandestinos

Yanina Latorre confirmó en LAM que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio está viviendo un apasionado romance clandestino. "Se tenían ganas y se la sacaron", aseguró la panelista del ciclo de espectáculos de América TV que conduce Ángel de Brito respecto a los encuentros que tuvieron los finalistas de Gran Hermano, donde se conocieron y protagonizaron el principal "shippeo" del público.

Mucho se habló sobre la relación de Julieta y Marcos dentro de la casa más famosa del país. Pese a la evidente atracción que sentían ambos y los deseos del público, fueron muy respetuosos respecto a sus relaciones fuera del reality y no sucedió nada en concreto. Pero en los últimos días se supo que Julieta se separó de su novio Lucca Bardelli y el shippeo por "Marculi" (como lo definieron los fanáticos) volvió a hacerse fuerte.

En ese sentido, Yanina Latorre aseguró en LAM que los jóvenes vivieron dos noches de pasión. Pese a que reconoció que probablemente tanto Julieta como Marcos salgan a desmentirla porque no quieren que se sepa que están juntos, la panelista insistió: "Dos veces garcharon". Además, aseguró que los encuentros se dieron en el departamento que les prestó un productor de Telefe para que "pudieran verse en secreto".

Respecto a la separación de Julieta con Bardelli, Latorre dio otra información fuertísima: "En realidad ella cortó no el día que lo blanquearon ni lo contaron, sino que cortó ni bien salió de la casa". "No pasaba nada entre ellos porque parece que él (Marcos) no daba el primer paso", detalló Yanina respecto a cómo se habría armado el primer encuentro íntimo entre el ganador de Gran Hermano y una de las finalistas.

Ante la sorpresa del resto del panel de LAM, Latorre sumó: "Me enteré que después, no sé si ella o él, le pidieron al productor: ‘¿Me prestás la llave de nuevo?’. Se ve que les gustó el encuentro. Después si hay otros lugares o se vieron más veces, no lo sé". Obviamente, esta información impactó con fuerza en las redes sociales, donde rápidamente se hizo tendencia "Marculi".