Se pudrió todo: Marcos reaccionó mal en un boliche por Julieta Poggio

Tras la separación de Julieta y Lucas Bardelli, la relación entre Marcos y su compañera de Gran Hermano es el sueño de todos los fanáticos.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron dos de las grandes figuras que dejó la última edición de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, el éxito que rompió todos los parámetros de rating actual. El ganador y la finalista fueron de las personas más queridas por el público desde un principio y establecieron un vínculo que siempre hizo pensar en un posible romance. Con Juli separada de Lucas Bardelli, al joven salteño le preguntaron si estaba de novio con ella, pero su reacción fue inesperada y todo terminó de la peor manera.

Poggio y Ginocchio lograron pasar toda la estadía en la casa más famosa del país sin salir un solo día y al volver a la realidad, debieron atravesar un sinfin de rumores. Julieta siempre se mantuvo lejos de las insinuaciones de romance con Marcos ya que estaba de novia con Lucas Bardelli. Sin embargo, pocos días atrás se confirmó que la pareja decidió terminar el vínculo y los rumores no para de correr por todos lados. Mientras ambos jóvenes disfrutan de su repentina fama y se muestran por separado en fiestas y eventos, los periodistas de espectáculos aseguran que son una pareja consumada y que hasta tuvieron encuentros íntimos.

Ninguno de los dos participantes de Gran Hermano da indicios de que la pareja sea un hecho y no se muestran juntos en ningún momento y hasta negaron en público las versiones. De hecho, la situación escaló el pasado viernes, cuando Marcos tomó una drástica decisión en un boliche en cuanto le consultaron por "marculi", el nombre que se le dio en las redes al famoso shippeo entre los "hermanitos". La reacción del ganador del certamen de Telefe fue sorpresiva y acabó de la peor manera frente a cientos de personas que se encontraban en el local bailable.

En la misma jornada, Julieta se mostró en compañía de Daniela Celis y Thiago Medina en la reconocida fiesta Plop bailando y pasando una gran noche, tal como lo mostraron en sus redes sociales. Mientras tanto, Marcos vivió un mal momento en Córdoba, más específicamente en el boliche Morocco, al que acudió para realizar una presencia. Todo se complicó cuando ya arriba del escenario y frente a un público enardecido por su presencia, Marcos quedó en el medio de una jugada del presentador del local bailabel.

“¿Están preguntando si Marculi es real? Es real, sí”, preguntó y se respondió a sí mismo el conductor de la jornada. De inmediato, Marcos se acercó al oído del hombre para aclarar alguna cuestión al respecto, pero el maestro de ceremonias pareció no darle mucha importancia a lo que decía. “Es real, sí”, reafirmó el presentador frente a la clara incomodidad de Marcos. Visiblemente molesto, Marcos reaccionó de la peor manera: abandonó el escenario mientras le pedía que se acercara a sacarse fotos con el público.

Julieta Poggio dejó en offside a Yanina Latorre: "Me da risa"

En medio de los rumores sobre el romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, la panelista de LAM (América TV) Yanina Latorre fue quien aseguró que los exparticipantes de Gran Hermano habrían comenzado una historia de amor y hasta contó que tuvieron intimidad en más de una oportunidad. “En realidad ella cortó con Lucca no el día que lo blanqueó y lo contaron, sino que cortó ni bien salió de la casa. ¿Viste que nunca más se los vio juntos? Yo dije: ‘Estos dos no deben estar...’. Y empecé a averiguar, porque tengo gente en común con Julieta. El chico no estaba del todo convencido en cortar. Y yo creo que ella también encontró otra vida, otro mundo. Y tampoco le cerró todo lo que escuchó de él cuando salió”, había señaldo hace unos días la mediática.

Al tiempo que, consideró: “Para mí, entre Julieta y Marcos siempre hubo tensión sexual, desde que entraron a la casa. Pero creo que ella fue muy respetuosa para con su novio. Y él también lo fue. Cuando salieron de la casa, a los pocos días ella cortó, pero lo blanquearon después porque no querían quedar mal, por el ‘qué diran’, los cuernos y qué sé yo”.

Por último, Latorre dio detalles del encuentro íntimo entre ambos jóvenes. "No pasaba nada entre ellos porque parece que él no daba el primer paso. Y un productor de Telefe, de Gran Hermano, que los quiere mucho a los dos, les dijo: ‘¿Por qué van a este departamento y se encuentran solos?’. Y les dio la llave. Se encontraron solos y se ve que algún vestigio dejaron, porque dos veces garcharon”.

Consultada por un móvil de LAM, Julieta enfrentó los micrófonos y fue durísima. "Me da risa, porque ya se dijo tanto que nadie cree nada", disparó en un comienzo. Y luego, puntualizó en los presuntos encuentros con Marcos en la casa de un productor: "¿Qué productor? No es así. Yo estoy pasando un momento difícil de la relación y es feo que se digan cosas que no son".

"La verdad es que somos amigos. Igual que lo soy con Nacho (Castañares, ex Gran Hermano). Igual. Y siempre fue así", respondió al respecto de su vínculo con Marcos.