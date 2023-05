Las condiciones de Telefe para permitir el regreso de Jey Mammón

En A la tarde contaron que la nueva estrategia legal del conductor está motivada por sus ganas de volver a trabajar. El humorista había adelantado en una entrevista que su regresó a la televisión estaba encaminado.

Jey Mammón fue suspendido "momentáneamente" por Telefe luego de la denuncia pública por supuesto abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. Desde entonces, el humorista dio su versión de los hechos en un par de entrevistas y sostuvo que la causa prescribió. Sin embargo, su vuelta a la pantalla aún no está cerrada y las autoridades del canal le habrían exigido una condición para que pueda recuperar su trabajo.

En ciclo conducido por Karina Mazzoco, A la tarde, el periodista Matías Vázquez contó que desde la señal, propiedad de Viacom, tendrían la intención de reincorporarlo. "Podría volver a la TV si actúa en la justicia y tendría derecho a réplica en el canal para hacer un descargo público sobre lo que va a ejercer”, indicó el panelista.

El programa de América el pasado lunes entrevistó a Mammón y el músico sostuvo que su regreso a la televisión estaba encaminado. "¿Con ganas de volver a la televisión?”, le preguntó el notero cuando lo abordó caminando por la calle. “Sí, seguramente. Seguramente que vamos a volver. Sí, obvio”, afirmó. “¿A la Peña?”, le repreguntó, a lo que contestó: “No sé a dónde, pero vamos a volver a la tele”.

Retomaron los dichos en la entrevista y Vázquez interrumpió a sus compañeros porque le llegó información en vivo de un productor del canal de aire ubicado en Martínez. “Eso es algo que estarían manejando ahora las autoridades de Telefe”, contó tras leer el mensaje.

De inmediato, los panelista de tildaron el hecho de contradictorio. “Si lo que le importa a Telefe es un papel de la justicia, entonces, ¿Qué mejor que el papel que tiene Jey Mammón con un delito prescripto que lo absuelve?", sentenció Diego Estévez, otro de integrantes del ciclo.

Ángel de Brito destruyó a Jey Mammón

El músico reapareció el pasado lunes luego de un tiempo de ausencia en los medios. Además de hablar de su futuro laboral, Jey no tuvo filtros al criticar a aquellos que "hayan mentido, que se hayan subido, o se hayan hecho dueñas de una mentira" y adelantó que le iniciará acciones legales.

Ángel de Brito fue uno de los primeros en hacerse eco de la advertencia de Mammón y le restó importancia a las "amenazas de juicio". Un accionar que había adelantado su abogado, Fernando Burlando, la semana pasada: "Creo que se viene una segunda parte, donde se va a tratar de buscar Justicia, no tanto con la problemática en sí, sino con quienes han hablado un poco de más.

En primera instancia, el conductor de LAM aclaró en su programa que expresentador de La Peña de Morfi "se jactaba de ser un artista que no hace circo". Luego, afirmó que pareciera que se olvidaba cuando hacía personajes como el de Estelita donde "hablaba de la vida de las personas apelando al humor".

Como si eso fuera poco, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó si cambió su opinión respecto al tema ante las eventuales demandas. "Para nada, no me cambia la amenaza de juicio", sentenció de Brito. Minutos después, como para reafirmar sus convicciones, publicó un mensaje en Twitter que decía: "Cuando un menor de edad dice sí, es no. Con los chicos, no".