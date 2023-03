Jey Mammón rompió el silencio con Jorge Rial tras la denuncia: "Sigo empatizando con la historia de Lucas"

Jey Mammón habló sobre la denuncia de Lucas Benvenuto, durante una charla exclusiva con Jorge Rial en Argenzuela.

Jey Mammón dio una entrevista exclusiva con Jorge Rial en Argenzuela (C5N), en la que habló por primera vez sobre Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció en 2020 por haber abusado sexualmente de él cuando era un menor de edad. Esta causa fue prescripta por la Justicia en 2021, pero ahora el joven hizo pública la situación y recobró fuerza.

Tras el descargo que publicó en su cuenta de Instagram, el conductor de La Peña de Morfi (Telefe) eligió a Rial para romper el silencio durante una charla que duró una hora. "No me senté con él como amigo, porque no lo soy ni nunca de fui. Y me elije por eso: porque él dice 'no quiero que me traten por consideración'. Van a ver a un Jey empastillado, deprimido, que llora, enojado, que grita y que me grita a mí también", adelantó el conductor.

"Él tomó la decisión de hablar con nosotros, particularmente conmigo. Y creo que está bueno escuchar a Jey, más allá de que yo tengo una posición personal desde hace años, que es con los menores no, con los chicos no. Y no me lo va a cambiar cualquier debate que se intente abrir. Y también, que Lucas es la víctima", enfatizó el periodista. Sin embargo, destacó que "es una víctima que, lamentablemente, tiene una herida que ya se le hizo surco por un montón de desgracias y abusos que le pasaron".

Qué dijo Jey Mammón con Rial

"Te agradezco el voto de confianza. Me gustaría decirte que te elegí, no lo tomes a mal, porque no somos amigos. Y en el mismo nivel, te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso, que me vas a preguntar absolutamente. Y creo que la situación lo amerita. Quiero que me preguntes todo", le dijo Mammón a Rial al comienzo de la nota. Y aclaró, ante quienes lo acusaron por sus gestos y su lenguaje corporal: "Estoy en shock, estoy paralizado y tomo Clonazepam todo el tiempo, porque es la manera que tengo de sobrellevar esta situación. Lo digo porque hay mucho análisis en mis gestos, pero la verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida" .

. "La causa no existe, judicialmente no hay un tema. Con el comunicado, lo que busqué fue expresarme. Es un comunicado que es mío, pero no soy yo el que habla. Son palabras de abogados, la gente que me conoce sabe que yo no hablo así. Y a la vez, existe una cosa de 'hay que decir algo, hay que salir'. Estoy así, sentado y abatido desde el primer día. El comunicado es una manera de 'algo hay que hacer'. Lo que necesito hacer desde el primer día es lo que estoy haciendo ahora con vos y ahora siento que lo puedo hacer, aunque me está costando un huevo. Necesito gritar a los cuatro vientos, no mi verdad, sino la verdad ".

". "Fue un vínculo amoroso y hermoso. Digo vínculo porque quizás, una cosa es una relación, cuando vos tenés una relación, no sé si se entiende la diferencia entre relación y vínculo. Yo entiendo que la hay. Yo tomo la palabra ‘vínculo’ como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el vínculo. A veces los vínculos son más fuertes que las relaciones. Creo que fue un vínculo fuerte con él, por eso fue lindo, implicó que hasta le componga una canción. Me animó que fue una de las pocas canciones de amor que compuse. Por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy representa otra cosa".

Jey Mammón conversando con Jorge Rial.

"Es una atrocidad pensar en esta denuncia, que por primera vez, yo la empiezo a desmenuzar viéndote acá en Argenzuela. En la denuncia que él hace, dice que me conoce cuando tiene 14 años . Él dice que a los 14 años, un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa y que a la mañana siguiente aparece desnudo, con rasguñones, etcétera. Yo no puedo eludir esto, porque mi necesidad es negar rotundamente esta atrocidad".

. Él dice que a los 14 años, un hombre lo entrega a mí, yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa y que a la mañana siguiente aparece desnudo, con rasguñones, etcétera. Yo no puedo eludir esto, porque mi necesidad es negar rotundamente esta atrocidad". " Yo a Lucas lo conocí cuando tenía 16 años , en el año 2009. En la causa dice que lo vuelvo a ver en una fiesta y que él tenía 14 años. De esto tenemos manera de testificarlo. Primero, porque hay testigos, y segundo, porque hay videos. Hay un link en YouTube de esta fiesta que te digo. Hay un chico que con su hermana y otra persona fue a esta fiesta con Lucas".

, en el año 2009. En la causa dice que lo vuelvo a ver en una fiesta y que él tenía 14 años. De esto tenemos manera de testificarlo. Primero, porque hay testigos, y segundo, porque hay videos. Hay un link en YouTube de esta fiesta que te digo. Hay un chico que con su hermana y otra persona fue a esta fiesta con Lucas". "Cuando se presenta esta denuncia en 2020, mi papá estaba internado y se estaba muriendo. Fernando Burlando me dice que hay una denuncia de una persona, Lucas, que dice que a los 14 años estuvo conmigo. Y yo le digo: 'No, Fernando, yo no estuve nunca con un chico a los 14 años'. Y él me dijo: 'Andá y encargate de tu papá', porque mi papá se estaba muriendo en ese momento. Yo no quiero victimizarme con esto, pero es lo que pasó ".

". " En la causa, él dice que cuando tenía 14, un señor me lo entrega y dice: 'A él, que le gustan los nenitos' . Es una atrocidad. En esa fiesta desfilaban chicos, estaba Natacha Jaitt, a la cual le agradecí de por vida, porque cuando no me conocía nadie, ella y Jorge Ibañez me daban manos en estos espacios under y uno hacía lo que podía. Ese encuentro lo hacía para juntar a los que me escuchaban, de eso se trataba”.

. Es una atrocidad. En esa fiesta desfilaban chicos, estaba Natacha Jaitt, a la cual le agradecí de por vida, porque cuando no me conocía nadie, ella y Jorge Ibañez me daban manos en estos espacios under y uno hacía lo que podía. Ese encuentro lo hacía para juntar a los que me escuchaban, de eso se trataba”. “Era una barbaridad que un pibe de 16 estuviera ahí. Eso fue hace 14 años. Primero, no eran todos chicos de 16. Pero que entre un pibe de 16 a una fiesta... No voy a repetir lo que escuché en televisión, pero una fiesta, donde hay música, que entró un chico que pudo haber entrado con un documento adulterado, ¿era normal? ¿Hace 14 años podía pasar? ¿Estamos discutiendo eso ahora?”.

"Ese chico que vino con él a la fiesta, me mandó un mensaje hace dos días. Y me puso: 'No puedo creer lo que Lucas te está haciendo'. Ese mensaje me mandó. Antes de hacer la denuncia en 2020, le puso por Instagram: '¿Te acordás cuando yo tenía 14 años y estaba con Jey?'. Él le dijo: 'No es así lo que estás contando, Lucas'. Y Lucas lo bloqueó ".

". "¿Quién es Lucas para mí hoy? Lucas es una víctima de una historia tremenda que yo recién ahora estoy dilucidando".

Jorge Rial, durante su charla con Jey Mammón.