Se filtraron fuertes chats de Jey Mammón: "Por favor no lo digas"

En medio del escándalo, se filtraron mensajes de WhatsApp de Jey Mammón. Qué dijo el conductor de Telefe tras haber sido denunciado por abuso infantil.

Jey Mammón continúa en el centro del escándalo luego de conocerse la acusación por abuso infantil que hizo pública Lucas Benvenuto. Y en este sentido, Ángel de Brito dialogó con su amigo y conductor de Telefe para conocer más detalles de lo sucedido. Lejos de ocultar información, el líder de LAM difundió textuales que intercambió vía WhatsApp.

"Me dijo 'por favor no digas que hablaste conmigo', pero poco me importa. Les voy a leer los textuales que me dijo. Todos los mensajes fueron con repregunta porque me espantó, pese a conocerlo y compartir con él", comenzó diciendo Ángel de Brito. En su programa de América TV, el periodista continuó leyendo las palabras que su amigo le confió.

Sin filtros, Ángel de Brito agregó sobre las palabras de Jey Mammón: “Los textuales son: 'Miente en la edad', 'la denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones', 'estoy muy mal, no estoy viendo nada de lo que dicen'. Esto fue antes de que saliera el comunicado y todavía no lo habían echado de Telefe".

"No entiendo las actitudes que tiene Jey Mammón desde el jueves. Yo estoy cien por ciento del lado de Lucas Benvenuto, del lado de la víctima. Lo que hizo Jey Mammón no solo es impropio, está fuera de la ley. Me chupa un huevo la prescripción, los hechos son los hechos. Para mí, Jey Mammón fue, en todos los sentidos. Él tendrá todo el tiempo para explicarlo y presentar lo que quiera. Ojalá sepamos toda la verdad y no quede en la nada", sentenció Ángel de Brito. De este modo, su amistad con el acusado parece haber llegado a su fin.

Qué dijeron en La Peña de Morfi tras la denuncia a Jey Mammón

Georgina Barbarossa y Jésica Cirio abrieron la emisión de La Peña de Morfi con un descargo sobre la desvinculación de Jey Mammón del programa tras la denuncia de Lucas Benvenuto. La actriz fue elegida por Telefe para reemplazar al conductor, a quien suspendieron dada la gravedad de la acusación que recibió durante la semana pasada.

"Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, de la producción, de todos los que hacemos La Peña, un programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que hacemos para regalarles música cada domingo", comenzó su descargo Cirio, quien se desempeña como co-conductora del programa desde hace años, cuando Gerardo Rozín era quien llevaba adelante el ciclo. Y agregó: "Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña".