Fernando Burlando abandonó la defensa de Jey Mammón: "No me quiero involucrar"

Fernando Burlando anunció que no será más el abogado de Jey Mammón tras la denuncia pública por abuso sexual que enfrenta el conductor por parte de Lucas Benvenuto. Los motivos.

El abogado Fernando Burlando tomó una decisión de último momento y abandonó la defensa a Jey Mammón, que enfrenta una denuncia pública por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto en el marco de la causa que prescribió años atrás. El abogado no trabajará más con el conductor, quien se fue del país hacia España sin fecha de retorno.

Luego de las entrevistas que Jey Mammón brindó a Jorge Rial en C5N y Baby Etchecopar en A24, decidió abandonar Argentina. Frente a esta situación, Fernando Burlando no será más el abogado defensor del exconductor de La Peña de Morfi por Telefe y brindó todos los detalles con respecto a su postura.

"Me dieron un tema, yo voy y soluciono. No me quiero involucrar, es un tema muy sensible", señaló el letrado en una nota con Radio Con Vos el miércoles 5 de abril. En esa misma jornada, Lucas Benvenuto hizo un vivo de Instagram tras las recientes declaraciones del conductor y músico.

"Seguramente en esta segunda fase va a haber otros colegas", aseguró Burlando, dando a entender que no estará más junto a Mammón. Por el momento, se desconoce quién será su representación legal. "Me estoy un poco separando de la problemática de Jey y Lucas. Trabajé hace dos años en este tema. Es una cuestión de orden público", indicó en la entrevista radial.

Filtran qué histórico conductor reemplazaría a Jey Mammón en La Peña de Morfi

Salió a la luz quién reemplazaría a Jey Mammón en La Peña de Morfi (Telefe), mientras el conductor enfrenta una grave denuncia por abuso sexual, emitida por Lucas Benvenuto.

A pesar de que esta denuncia ya prescribió en 2020, Mammón está en el centro de la polémica desde que Lucas hizo el tema público. Por esta razón, el canal tomó una firme decisión y se desvinculó del conductor. Sin embargo, lo cierto es que La Peña de Morfi fue todo un éxito y Telefe planea seguir con el programa adelante, aunque ello implique cambiar de conductor.

En este contexto, se filtró quién sería este nuevo reemplazo. “Ustedes saben que a partir de la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón se abrió un lugar en la conducción para La Peña de Morfi y tengo el nombre que intenta cerrar Telefe”, anunció Juan Etchegoyen en Mitre Live. En este sentido, Etchegoyen destacó que "es un sueño del canal", pero que aún no está confirmado.

"Me cuentan que es el apuntado y sería una bomba. Gusta, porque es un ícono de la señal a través de la historia, es un conductor que vive en el interior, mucho tiene el programa de eso, también... Es un tipo federal y la gente lo ama”, agregó. Segundos después, cortó con el suspenso y reveló que se trataría de Juan Alberto Mateyko.