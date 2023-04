Jey Mammón abandonó el país tras la denuncia de Lucas Benvenuto

El conductor reapareció públicamente luego de la entrevista con Baby Etchecopar y se despidió del país por tiempo indefinido.

Luego de brindar una última entrevista con Ulises Jaitt, Jey Mammón abandonó el país tras la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto. Interceptado por el móvil de LAM, el conductor fue visto minutos antes de pasar a la puerta de pre embarque y brindó algunas declaraciones.

A días de haber roto el silencio en una primera entrevista con Jorge Rial y una posterior con Baby Etchecopar, Mammón decidió abandonar el país y se excuso con que "necesitaba descansar un poco" y "relajar la cabeza". En este marco, brindó una breve declaración con Santiago Sposato, el movilero de LAM, ciclo emitido por América TV, y explicó el por qué de su decisión.

"Es la primera vez que te exponés así a la gente ¿Tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?", preguntó el entrevistador. A esto, Mammón respondió después de varias instancias de insistencia: "Me ves así. Sólo frente a toda la gente. ¿Me ves con miedo? No tengo nada más para decir. Ya hablé todo y di las notas que tenía que dar".

Por otro lado, el conductor no especificó cual era su destino ni tampoco por cuánto tiempo decidió abandonar el país. Sin embargo, en el mismo programa aseguraron que su destino podría ser Europa y que el pasaje de vuelta era para dentro de algunas semanas.

Por otro lado, y pese a que Jey Mammón se negó a contestar la mayoría de las preguntas formuladas por el notero, el conductor aclaró cómo quedó su vínculo con Telefe. El cantante llevaba a cabo el ciclo dominical La Peña de Morfi junto a Jésica Cirio, pero una vez que la denuncia salió a la luz, se corrió el rumor de que había sido desvinculado del canal.

Sin embargo, en esta oportunidad, Mammón se encargó de aclarar que se trató de una decisión de "mutuo acuerdo" y que no fue exclusiva de la señal. Además, en el diálogo con Etchecopar, el conductor remarcó que "no cree que su carrera esté terminada".

El desgarrador mensaje de Lucas Benvenuto a Jey Mammón: "No me vas a romper nunca más"

Lucas Benvenuto rompió el silencio después de las dos entrevistas que brindó Jey Mammón a Jorge Rial en C5N y Baby Etchecopar en A24, en el marco de la denuncia pública que hizo en los últimos días por abuso sexual contra él. A través de un vivo realizado en su cuenta de Instagram, el joven explicó el calvario que vivió con el conductor, brindó detalles de la causa que prescribió y cómo se encuentra actualmente en lo anímico.

Pasadas las 14 horas del miércoles 5 de abril, Lucas Benvenuto dio detalles de la causa legal que enfrentó hasta que prescribió en 2018. Durante una transmisión en vivo, en la que volvió a denunciar públicamente por abuso sexual a distintas personas, en la que aseguró que vivió esta situación desde los 14 años en adelante, Lucas aprovechó para hablarle directamente a Jey Mammón y su entorno, al que también consideró culpable.

"Muchos años me faltaron el respeto y hoy yo tengo el poder de decidir no más. No me vas a volver a faltar el respeto nunca más, no me vas a volver a romper nunca más", expresó con una mezcla de enojo y tristeza. El vivo de Instagram fue emitido en simultáneo en Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV.

"Te apuesto todas mis heridas a que no podés romperme más. Así de fuerte me hiciste, me hicieron. Porque sigo acá parado, para tu suerte no logré suicidarme", sostuvo en lo que fue un desgarrador testimonio. En ese momento, Flor de la V frenó la transmisión en vivo y volvió al piso, donde se mostró completamente conmovida por la situación.