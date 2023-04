No quería a Jey Mammón: revelan quién era el elegido de Rozín para conducir La Peña de Morfi

Aseguran que Gerardo Rozín había elegido a su sucesor cuando supo que no podría seguir al frente de La Peña de Morfi y no es Jey Mammón. De quién se trata.

Carmela Bárbaro sorprendió al revelar en una larga entrevista que le concedió a Mañanísima que Gerardo Rozín prefería que no fuera Jey Mammón su reemplazante en La Peña de Morfi sino otro reconocido conductor. "Estaba con muchas ocupaciones, tenía otros compromisos laborales y se le hacía imposible", explicó sobre el motivo por el que esta otra celebridad no se hizo cargo del éxito de los domingos al mediodía de Telefe.

Tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón por abuso sexual -acusación que ya había hecho en la Justicia en una causa que luego cerró por prescripción en el 2021-, La Peña de Morfi volvió a quedarse sin uno de sus conductores, debido a la decisión que tomó Telefe de apartar a Jey. Cabe recordar que el exitoso programa del canal de ViacomCBS perdió a su creador Gerardo Rozín en el 2022 a causa de un tumor cerebral.

Después de una extensa búsqueda luego de que Rozín cayera gravemente enfermo, en Telefe terminaron eligiendo a Jey Mammón para acompañar a Jésica Cirio, que se mantuvo en su rol con ambos conductores. Pero en las últimas horas, Carmela Bárbaro, expareja de Gerardo, reveló que el presentador había pensado en otro humorista para tomar su lugar en La Peña de Morfi.

"En realidad él no pensó en un reemplazo, porque el programa era suyo, él no se podía imaginar Morfi con otro conductor porque había luchado muchísimo para tenerlo, para convencer al canal. No fue algo sencillo, así que él directamente no pensó en Jey", comenzó explicando la Bárbaro. Pero lo más sorpresivo ocurrió mientras hablaban de otro tema: "Él habló con Migue Granados y quería que fuera el conductor. Su deseo era ese".

"Lo que pasa es que Migue estaba con muchas ocupaciones, tenía otros compromisos laborales y se le hacía imposible, pero ese era el deseo de Gerardo. Que al programa lo condujera Migue", explicó Carmela Bárbaro sobre los motivos por los que el hijo de Pablo Granados no se hizo cargo de La Peña de Morfi. En la actualidad, el puesto de coconductor junto a Jésica Cirio volvió a quedar vacante y Telefe analiza opciones para reemplazar a Jey Mammón.

Ángel de Brito, Gerardo Rozín y la historia que nadie imaginó: "Guardamos el secreto"

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos y picantes de Argentina. Y pese a que maneja mucha información, mayormente difundida en los medios, también tiene filtros y en ocasiones no cuenta todo lo que sabe. Sin ir más lejos, en las últimas horas reveló una historia desconocida con Gerardo Rozín. Decidió hacerlo mediante Instagram, a un año de la muerte del conductor.

“Pleno 2000, un día que me llamó para felicitarme por La Linterna, y al día siguiente para reclamarme una info negativa para con Sábado Bus. Esa mini discusión de dos tercos terminó en una amistad de quince años. Debatíamos todo el tiempo sobre la tele y la radio, intercambiábamos información por ideas de invitados y secciones. Nos escuchábamos todo el tiempo por teléfono”, comenzó diciendo Ángel de Brito.

Acto seguido, e introduciéndose en la anécdota que remataría este homenaje a su viejo amigo, Ángel de Brito agregó: "Después pasamos a eternos cafés y luego a cenas con Carmela (expareja de Rozín). Amaba la charla, el Morfi y los encuentros. Cuando se separaron, en las charlas incorporamos un tema: su destino amoroso. En un momento, le gustaba una de las actrices más talentosas y lindas del país. `¿Querés ver como me la levanto?´ Me canchereó en un Martín Fierro. ¡Y tuvo éxito! Creo que los tres guardamos el secreto”.

Sin decir el nombre de la actriz con la que Gerardo Rozín tuvo relación, Ángel de Brito hizo un meaculpa por el último tiempo en el que estuvo alejado del rosarino. “Nos alejamos, por voluntad y error de ambos (...) nos saludamos fríamente en otro Martín Fierro. Dos boludos. Nunca más hablamos”, lamentó el conductor de LAM, quien sigue recordando al mentor de La peña de Morfi como uno de sus más entrañables amigos.