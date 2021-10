Mauricio Asta se le declaró a Juan Etchegoyen, periodista de Radio Mitre: "Me gustás"

El pastelero y jurado de El Gran Premio de la Cocina no se contuvo y lanzó una pícara declaración en medio de una nota con el periodista.

El pastelero y jurado de El gran premio de la cocina (El Trece), Mauricio Asta, se le declaró al periodista de Radio Mitre Juan Etchegoyen en medio de una entrevista. Pícaro, el chef de 46 años le propuso noviazgo y dejó sin palabras al comunicador de la emisora macrista. "Me gustás", remarcó, dejando en claro sus ganas de abrir nuevamente las puertas al amor.

Anteriormente, el pastelero le había "tirado los perros" en redes sociales y durante otra entrevista pero, en esta ocasión, fue un poco más lejos. “¿Todo lo que deseas se te concreta?”, preguntó Etchegoyen a lo que el cocinero respondió: “Sí, bueno no todo. Porque, por ejemplo, yo te deseo a vos y eso no se concreta porque sos heterosexual. Para darte un ejemplo de que las leyes fallan, no todo se cumple”.

“Lo que quiere uno, se concreta. Creo que me puse nervioso al decirte lo que te dije”, agregó Asta. Sin palabras, el periodista le preguntó qué era lo que deseaba concretamente, a lo que el pastelero respondió, sin filtros: “Me gustaría tener un novio tan lindo como vos". Acto seguido, Asta contó que está soltero desde hace tres años y ansía un nuevo amor.

“Estuve en pareja 17 años y me quedó el chip de las relaciones. El otro siempre es un espejo de las cosas que te incomodan y tenés que superar, el otro es un espejo de las cosas lindas que tenés y al haber otro, vos podés expresarla. El chonguear está buenísimo para un tiempo de la vida o como una elección…Pero para mí el fin es tener un vínculo", expresó.

Y agregó: “Me gustás con mucho respeto desde un lugar amistoso y de picardía porque sé que podría llegar a ponerte incómodo y colorado. Soy así yo, soy picarón y tengo doble sentido. Soy transparente y yo mismo, aunque estemos en un reportaje, aunque estemos en la formalidad. Mi esencia es picarona”