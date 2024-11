Estos son los signos del zodíaco más "ratas", según la astrología.

Existen algunos signos del zodíaco que tienden a ser considerados más "ratas" que otros. "Rata" es el término popular que los argentinos utilizan coloquialmente para decir que una persona es miserable o tacaña. De acuerdo con la astrología, existen ciertos patrones de personalidad que están marcados por el signo zodiacal de los individuos que dicen mucho sobre sus personalidades. Según los expertos en el tema, las personas regidas bajo algunos signos en especial suelen ser más "ratas".

Los signos del elemento tierra (Tauro, Capricornio y Virgo) son conocidos por darle demasiada importancia a la estabilidad económica y a lo material. Como su nombre lo indica, estos tres signos suelen ser muy terrenales, con los pies en la tierra. Por esta razón, sus deseos y aspiraciones están ancladas en el mundo real y material más que en la fantasía. Además, quienes están regidos bajo estos signos suelen ser muy prácticos y cautelosos a la hora de gastar dinero.

Cuál es el signo más "rata" según la astrología

Según la astrología, el más "rata" de todos es Capricornio. Este signo se destaca por ser tener un extremo sentido de la responsabilidad y por preocuparse demasiado por su estabilidad financiera. Suelen ser calculadores y llevar un registro de todos sus gastos, priorizando el ahorro antes que el placer a corto plazo. Esto no necesariamente es un defecto, aunque es común que estas personas sean vistos por su entorno como personas "ratas", que en muchas ocasiones, acumulan sus recursos en vez de darle lugar a gastos que otros consideran importantes.

Luego de Capricornio sigue Virgo, un signo conocido por ser el más calculador de todos. La gente de Virgo suele ser muy meticulosa, estar atenta a los detalles y a asegurarse de buscar siempre los mejores precios, incluso si no lo necesitan o tienen una cantidad excesiva de dinero. Además, no son impulsivos por naturaleza y tienden a valorar la practicidad. Por esta razón, seguramente nunca los vas a ver gastando de más en cosas como tecnología, ropa o accesorios que realmente no necesitan.

El tercer signo más "rata" según la astrología es Tauro. Este signo está vinculado a Venus, el planeta del placer, la belleza y el disfrute. Por esta razón, quienes están regidos bajo este signo, si bien pueden ser ahorrativos, suelen darse gustos. Aunque no les gusta gastar dinero impulsivamente ni son personas consumistas, tampoco se privan de gastar dinero en cosas innecesarias de vez en cuando, como una sesión de masajes, una rica comida o comprarse ropa.

