Qué famoso conductor de Telefe reemplazará a Jey Mammón: "Se molestó"

El humorista iba a tener un programa propio, además de la conducción de La Peña de Morfi, y el mismo fue dado de baja tras su suspensión en el canal. Maite Peñoñori dio a conocer qué presentador podría reemplazar a Jey Mammón.

La periodista Maite Peñoñori dio a conocer un filoso dato sobre la programación de Telefe en el 2023, en relación a la salida de Jey Mammón del canal. La panelista de Intrusos reveló el conflicto que habría surgido entre el canal de las tres pelotitas y el posible reemplazo de Mammón.

"El escándalo de Jey Mammon truncó El show Mammon, un proyecto que estaba en gestación pero que, por estas horas, está decidido que no salga al aire", enunció Peñoñori en su nota de La Nación y aseguró que Telefe busca a una figura para que ocupe el lugar del mencionado conductor. Y sumó: "La más concreta es reflotar el ya clásico PH de Andy Kusnetzoff, que se molestó cuando le comunicaron que no había lugar para él en 2023".

La periodista informó que la fecha de regreso sería agosto, aunque aún no habría nada confirmado. "El ciclo había quedado fuera de la programación y parte de su producción ya estaba trabajando en otros programas de Kuarzo", cerró sobre el programa que Kusnetzoff condujo durante años en Telefe y que podría volver a hacerlo en esta temporada.

La gestión de Marcelo Tinelli como gerente de programación de América TV comienza a partir de mayo y el boliverense tendría en sus planes la incorporación de nuevas figuras al canal. Mariana Fabbiani regresaría a la pantalla del canal de Daniel Vila con su ciclo El diario de Mariana, que ya tuvo siete temporadas en El Trece. Por otro lado, Marcela Tinayre se sumaría a la emisora con la conducción de Polémica en el Bar, ciclo que sería encabezado por primera vez en su historia por una mujer.

La defensa de Andrea Rincón a Jey Mammón

"No soy imparcial en el tema, soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil. Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento", remarcó Rincón en diálogo con Socios del Espectáculo. Y sumó: "Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera. Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento. Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan".