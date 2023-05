Jey Mammón aseguró que vuelve a la televisión y habló sobre La Peña de Morfi

El exconductor de La Peña de Morfi se refirió a su futuro laboral y adelantó cuál será su estrategia judicial. El humorista fue suspendido por Telefe tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual.

Jey Mammón reapareció ante las cámaras este lunes e hizo impactantes declaraciones. En diálogo con A la tarde, el exconductor de La Peña de Morfi habló sobre su futuro laboral, su vínculo con Telefe y adelantó la nueva estrategia legal que tendrá con Lucas Benvenuto y los medios de comunicación luego de la denuncia pública que recibió por supuesto abuso sexual.

Desde que se conoció la acusación de Benvenuto, su carrera cayó en picada, el canal lo suspendió "momentáneamente", muchos de sus colegas y amigos le soltaron la mano, y fue repudiado por su viaje a España en pleno punto de ebullición del caso.

No obstante, desde que regresó al país se mostró más relajado y ya se animó a hablar sobre retomar su rol como conductor. Una situación que parecería solucionarse a la brevedad, pues si bien sigue cobrando su contrato, Ángel de Brito afirmó que las autoridades de Telefe ya decidieron que no regrese al ciclo creado por Jorge Rozín. Pero esa información no condice con la actitud y los dichos que tuvo esta tarde en el móvil improvisado con el programa de Karina Mazzoco. Durante el breve diálogo que tuvo con el cronista, Jey contó cómo está anímicamente y aseguró que quiere volver al trabajo.

Jey Mammón habló sobre su futuro laboral

El notero de A la tarde lo abordó al humorista mientras hacía su caminata diaria. “¿Cómo estás?”, le preguntó a lo que Jey le respondió con una sonrisa: “Muy bien. Salí a caminar”. “Por suerte volviendo a la vida normal”, comentó el periodista. “Hace rato que estoy en la vida normal”, le contestó rápidamente. “¿Estás tranquilo con vos?”, le volvió a consultar. “Obvio, sí”, afirmó. “¿Este nuevo Jey Mammón tiene algo que ver con este cambio de vida también?”, le retrucó el notero, a lo que el conductor aclaró: “No hay un nuevo Jey Mammón, es el mismo de siempre”.

“¿Con ganas de volver a la televisión?”, fue al grano el movilero “Sí, seguramente. Seguramente que vamos a volver. Sí, obvio”, afirmó el protagonista. “¿A la Peña?”, le repreguntó, a lo que contestó: “No sé a dónde, pero vamos a volver a la tele”. Cambiando de tema, el notero le cuestionó: “Jey la verdad que se te ve muy plantado, ¿Qué se te pasó por la cabeza en este tiempo?”. “Nada, la verdad que sigo igual que siempre. Sigo pensando lo mismo que siempre. No sé cuál es el cambio que se ve”, finalizó el conductor.

La nueva estrategia judicial de Jey Mammón

Cuando le preguntaron si accionará legalmente contra Lucas Benvenuto, indicó: "No soy muy de anticipar lo que va a pasar, nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias, menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo, mientras tanto vayan a hablar con los abogados".

"Si te puedo decir que todas las personas que hayan mentido, esto es un concepto que se puede leer y se puede entender, es amplio pero es bastante claro", agregó y continuó: "Todas las personas que hayan mentido, que se hayan subido, o se hayan hecho dueñas de una mentira tendrán que responder en un ámbito que no es la televisión, es la Justicia. Esto incluye a todas las personas que hayan mentido y se hayan subido a una mentira, tienen que responder frente a esa mentira".

Al tiempo que remarcó que de todo eso se encargaran sus abogados, y él solo se limitará a vivir la vida: "No estoy ni recluido, ni escondido", subrayo. Una declaración que coincide con el anticipo que hizo su representante legal, Fernando Burlando, la semana pasada. “Creo que se viene una segunda parte, donde se va a tratar de buscar Justicia, no tanto con la problemática en sí, sino con quienes han hablado un poco de más”, indicó el abogado en diálogo con Romina Manguel.

“Creo que se viene eso y va a ser sangriento, porque también hay algo que tenemos que explicarle a la gente que tiene que ver con esa guerra de medios y productoras. Creo que lo que están evaluando en el caso de Jey Mammón es esta guerra de productoras y esta ida de Jey de América a Telefe, y a su vez, Telefe que no se sabe si tal vez tomó la mejor decisión en esto que es una ¿condena? ¿cancelación? ¿Es una condena?”, añadió y no descartó una posible demanda contra el canal.