Georgina Barbarossa destruyó a Jey Mammón: "No está bien"

La conductora de La peña de Morfi compartió su opinión sobre la actitud que tomó el humorista tras ser denunciado públicamente por abuso sexual.

Jey Mammón viajó a España luego de ser denunciado públicamente por abuso sexual. Tras unas semanas el viejo continente, regresó país, aunque no la conducción de La peña de Morfi. Sin embargo, una revelación del conductor causó revuelo y molestó a Georgina Barbarossa.

La conductora reemplazó a Jey en el programa de los domingos de Telefe -este domingo 30 abril fue su último día- y en diálogo con Implacables se mostró muy feliz con su participación en el ciclo creado por Gerardo Rozín. Pero también le dedicó unas duras palabras al humorista.

Georgina Barbarossa fulminó a Jey Mammón

La actriz contó que habló con Jey antes de que se vaya a España y él le dijo que tiene contrato todo el año y que el canal lo va a cumplir; tras lo cual se refirió al cambio de actitud de Mammón con los medios.

“En eso, él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar”, afirmó, antes de apelar a su colega. “Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió”, añadió.

“Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta”, continuó Georgina. “Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quienes se está reuniendo. Yo lo quiero mucho, compartí muchos momentos, y que tenga este momento así, no me gusta como lo está pasando”, cerró la conductora.

Jey Mammón hizo un impactante anuncio

A poco más de un mes de la acusación por abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto, el exconductor de La Peña de Morfi aseguró que volverá a trabajar en televisión.

La semana pasada, Jey fue entrevistado en la vía pública y se refirió a su futuro laboral. Un periodista de Paparazzi le preguntó si le gustaría volver a La Peña y el animador contestó: "Está bien ahora, estamos tranquilos".

Luego, le consultaron si mantiene buen diálogo con Jésica Cirio, con quien compartió trabajo en dicho ciclo: "Si, sí, hablo con Jésica, sí, sí". Y también aclaró que mantiene buena relación con la presentadora: "Siempre, obvio, siempre, siempre, siempre...".

Por otro lado, el periodista le preguntó: "¿Creés que la tele está pronta a volver?". "Sí, siempre. La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio", sostuvo Mammón, cuyo vínculo con Telefe está poco claro, teniendo en cuenta que tras la denuncia fue suspendido y que su contrato termina en diciembre.

Finalmente, el cronista se refirió a la convocatoria de Lucas Benvenuto a la próxima edición del Bailando por un Sueño, que conducirá Marcelo Tinelli por América TV: "¿Te parece algo oportunista?". "No opino de eso. ¡Gracias!", dijo y se despidió.